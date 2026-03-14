Franco Colapinto buscará sus primeros puntos con Alpine en el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se correrá este domingo desde las 4 horas de Argentina en el Circuito Internacional de Shanghái. La carrera podrá verse por televisión a través de Fox Sports y vía streaming mediante Disney+.

El argentino partirá desde el 12° lugar de la grilla, con la ilusión de poder meterse en la zona de puntos. La pole position fue para Kimi Antonelli con Mercedes F1 Team y segundo fue su compañero de equipo George Russell, quien ganó el Gran Premio de Australia.







A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de China de Fórmula 1

La carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1, con Franco Colapinto, es el domingo 15 de marzo a las 04:00 (hora argentina/chilena), 02:00 (Colombia/Perú) y 08:00 (España).