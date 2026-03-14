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A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de China de Fórmula 1
Franco Colapinto tuvo una jornada positiva en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Tras avanzar posiciones en la carrera sprint, el piloto de Alpine F1 Team quedó a solo cinco milésimas de la Q3 en la clasificación y largará desde el 12° puesto. La pole fue para Andrea Kimi Antonelli con Mercedes F1 Team.
Franco Colapinto buscará sus primeros puntos con Alpine en el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se correrá este domingo desde las 4 horas de Argentina en el Circuito Internacional de Shanghái. La carrera podrá verse por televisión a través de Fox Sports y vía streaming mediante Disney+.
El argentino partirá desde el 12° lugar de la grilla, con la ilusión de poder meterse en la zona de puntos. La pole position fue para Kimi Antonelli con Mercedes F1 Team y segundo fue su compañero de equipo George Russell, quien ganó el Gran Premio de Australia.
A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de China de Fórmula 1
La carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1, con Franco Colapinto, es el domingo 15 de marzo a las 04:00 (hora argentina/chilena), 02:00 (Colombia/Perú) y 08:00 (España).
- Argentina, Chile, Brasil, Uruguay: 04:00 (Carrera Sprint: Sáb. 00:00)
- Colombia, Perú, Ecuador: 02:00 (Carrera Sprint: Vie. 22:00 / Sáb. 00:00)
- México: 00:00 (Carrera Sprint: Vie. 22:00)
- Estados Unidos (Este - EST): 02:00
- Estados Unidos (Central - CST): 00:00
- España: 08:00