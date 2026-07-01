Franco Colapinto palpitó el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: "Tenemos que ser rápidos"

Tras tener un flojo rendimiento en Austria, Franco Colapinto se refirió al Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, donde buscará volver a la zona de puntos en la Fórmula 1.

En diálogo con la web oficial de Alpine, el argentino se refirió a la expectativa que le genera poder correr en Silverstone, circuito donde ya probó el monoplaza, algo que ve como una ventaja.

"Estoy listo para Silverstone", comenzó diciendo el piloto de la escudería francesa.

"Espero sentirme más cómodo con el auto, ya que ya manejé el A526 en Silverstone este año, en el día de filmación y ciertamente será una prueba interesante para esta nueva generación de autos de Fórmula 1, agregó.

"Este fin de semana tenemos que ser rápidos desde el viernes porque hay carrera sprint y dos oportunidades de puntuar. Espero poder volver a los puntos", completó Franco en sus declaraciones.