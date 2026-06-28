Franco Colapinto HOY en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE
Franco Colapinto busca el mejor rendimiento de su Alpine en la carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino no tuvo una buena qualy y largará 16°, mientras que George Russell lo hará en la pole position.
Franco Colapinto largará hoy en el puesto 16° de la grilla de partida el Gran Premio de Austria de Austria de Fórmula 1 en el Red Bull Ring. La pole position quedó para George Russell, quien logró el mejor tiempo en la Q3 con polémica de por medio, ya que había bandera amarilla por el accidente de Max Verstappen y lo acusan de haber infrigido el reglamento.
El piloto argentino, a bordo de su Alpine al cual le cambiaron el alerón delantero, había salido 8° en la Práctica Libre 1 del viernes, pero en la segunda ya tuvo dificultades y terminó 16°.
Ya el sábado en la FP3, no le encontró nunca la vuelta y terminó 14° y en la qualy 2, cuando venía bien perfilado, cometió un error y lo pagó demasiado caro, con el puesto 16.
A qué hora se corre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 país por país
El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se correrá a partir de las 10 de Argentina. Repasá el horario según el lugar en donde lo veas.
Cómo ver el Gran Premio de Austria el Fórmula 1 por TV y ONLINE
El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 será televisado por FOX Sports. Además, vas a poder disfrutarlo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (previa contratación del codificado), Flow, DGO, F1TV y Telecentro Play.