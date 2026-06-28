Franco Colapinto HOY en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

Franco Colapinto largará hoy en el puesto 16° de la grilla de partida el Gran Premio de Austria de Austria de Fórmula 1 en el Red Bull Ring. La pole position quedó para George Russell, quien logró el mejor tiempo en la Q3 con polémica de por medio, ya que había bandera amarilla por el accidente de Max Verstappen y lo acusan de haber infrigido el reglamento.

Russell and Leclerc on the front row! %uD83D%uDE0E



The grid is set at the Red Bull Ring %uD83D%uDC4C#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/3genysCKPK — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

El piloto argentino, a bordo de su Alpine al cual le cambiaron el alerón delantero, había salido 8° en la Práctica Libre 1 del viernes, pero en la segunda ya tuvo dificultades y terminó 16°.

Ya el sábado en la FP3, no le encontró nunca la vuelta y terminó 14° y en la qualy 2, cuando venía bien perfilado, cometió un error y lo pagó demasiado caro, con el puesto 16.

A qué hora se corre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 país por país

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se correrá a partir de las 10 de Argentina. Repasá el horario según el lugar en donde lo veas.

Tomorrow, we go racing! %uD83E%uDD29



Here are your all-important @TAGHeuer race start times for the Austrian Grand Prix %uD83C%uDF0D%u23F0 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/mSbv7AELO6 — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Cómo ver el Gran Premio de Austria el Fórmula 1 por TV y ONLINE

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 será televisado por FOX Sports. Además, vas a poder disfrutarlo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (previa contratación del codificado), Flow, DGO, F1TV y Telecentro Play.