Cuando es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que ganó George Russell, pero no tiene tiempo para el lamento ya que muy pronto tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos a bordo de su Alpine.

El próximo desafío del piloto argentino será en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el histórico autódromo de Silverstone, que se disputará desde el 3 al 5 de julio. Lo particular es que contará con formato especial de Carrera Sprint, por lo que la acción se multiplicará en un circuito muy especial en el que Kimi Antonelli intentará volver a dominar, Max Verstappen buscará confirmar su levantada y Lewis Hamilton intentará sacar lo mejor de su Ferrari para poder volver a pelear por el pidio.

Fecha y horario del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

Práctica 1: Viernes 3 de julio (08:30 hs)

Clasificación Carrera Sprint: Viernes 3 de julio (12 hs)

Carrera Sprint: Sábado 4 de julio (11 hs)

Carrera Principal: Domingo 5 de julio (11:hs)





Cómo ver el Gran Premio de Gran Bretaña por TV y ONLINE

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 será televisado por Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo por la plataforma digital de streaming F1TV.



