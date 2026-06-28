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FALTA POCO

Cuando es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto necesita dejar atrás lo sucedido en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, para tratar de resolver los inconvenientes en su Alpine e ir por los puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña en el autódromo de Silverstone

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Franco Colapinto terminó 15° el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que ganó George Russell, pero no tiene tiempo para el lamento ya que muy pronto tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos a bordo de su Alpine.

El próximo desafío del piloto argentino será en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el histórico autódromo de Silverstone, que se disputará desde el 3 al 5 de julio. Lo particular es que contará con formato especial de Carrera Sprint, por lo que la acción se multiplicará en un circuito muy especial en el que Kimi Antonelli intentará volver a dominar, Max Verstappen buscará confirmar su levantada y Lewis Hamilton intentará sacar lo mejor de su Ferrari para poder volver a pelear por el pidio.

Fecha y horario del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

  • Práctica 1: Viernes 3 de julio (08:30 hs)
  • Clasificación Carrera Sprint: Viernes 3 de julio (12 hs)
  • Carrera Sprint: Sábado 4 de julio (11 hs)
  • Carrera Principal: Domingo 5 de julio (11:hs)


Cómo ver el Gran Premio de Gran Bretaña por TV y ONLINE

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 será televisado por Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo por la plataforma digital de streaming F1TV.


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