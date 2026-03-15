Esteban Ocon admitió que fue culpa suya el choque con Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Esteban Ocon asumió la responsabilidad por el incidente con el argentino Franco Colapinto durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 y reconoció por radio que la maniobra fue completamente suya.

"Sí, eso fue culpa mía", admitió el piloto francés inmediatamente después del contacto que complicó la carrera del argentino en el Circuito Internacional de Shanghái.

La competencia correspondió a la segunda fecha del campeonato y terminó con triunfo del italiano Andrea Kimi Antonelli.

El toque entre Ocon y Colapinto que cambió la carrera

Colapinto había protagonizado una gran largada y llegó a escalar hasta el sexto puesto, consolidándose entre los protagonistas de la carrera.

Sin embargo, el abandono del Aston Martin F1 Team de Lance Stroll provocó la salida del Safety Car, lo que modificó la estrategia de Alpine y obligó al argentino a recuperar posiciones desde atrás.

¡IMPRESIONANTE EL CHOQUE DE OCON A COLAPINTO! El francés tocó de atrás al argentino.



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Luego de una parada en boxes para colocar neumáticos medios, el piloto de Pilar volvió a perder terreno cuando Ocon intentó superarlo con su Haas en una variante del circuito cerca de la mitad de la carrera. Ambos autos terminaron en trompo tras el contacto.

La maniobra fue sancionada por los comisarios deportivos con diez segundos de penalización para Ocon.

ATENCIÓN: 10 segundos de penalidad para el francés Esteban Ocon por el choque a Franco Colapinto.



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Ocon pidió disculpas tras la carrera

Después de la prueba, el piloto francés volvió a asumir la responsabilidad por el incidente y reveló que ya había hablado con el argentino.

"ES MI CULPA" gran gesto de Ocon desde China, disculpándose con Colapinto y alegrándose por el Top10 del argentino. %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB



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"El incidente con Franco fue culpa mía. Me disculpé. Había un punto o nada en juego y había que intentarlo, pero me alegra que no hayamos abandonado los dos y que él haya podido sumar", explicó.

Colapinto aceptó las disculpas

Por su parte, Colapinto confirmó el gesto de su rival y dejó en claro que no guarda resentimiento por lo ocurrido en pista.

"Estoy con bronca, no por el toque con Ocon; me pidió perdón, está todo bien", señaló el argentino, que igualmente logró terminar décimo y sumar su primer punto con Alpine en la Fórmula 1.