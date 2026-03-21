Max Verstappen dejó la Fórmula 1 y arrasó con todo sin piedad en Nürburgring

Ni el cambio de categoría ni el circuito más exigente del mundo logran frenar a Max Verstappen, que volvió a destacarse en Alemania con una actuación dominante pero no en la Fórmula 1. El piloto neerlandés se quedó con la segunda fecha del NLS en el mítico Nordschleife, afinando detalles de cara a las 24 Horas de Nürburgring.

%uD83C%uDFC6 MAX VERSTAPPEN WINS NLS2 WITH TEAM VERSTAPPEN!



BY 59 SECONDS!



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Verstappen arrasa en el Nordschleife y se prepara para Nürburgring

Durante la clasificación, el tetracampeón marcó el ritmo desde el inicio con una vuelta de 7:51.751 en los 24 kilómetros del trazado, sacándole más de dos segundos a sus perseguidores, entre ellos modelos como el Audi R8 LMS GT3 Evo II y el BMW M4 GT3 Evo.

A bordo de un Mercedes-AMG GT3 del equipo Winward Racing, compartió manejo con Daniel Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer. El cuarteto mantuvo un ritmo sólido durante las cuatro horas de competencia, sin dejar dudas sobre el resultado final.

Una carrera intensa y un cierre contundente

La largada tuvo momentos de tensión, con Christopher Haase llegando a superarlo en la recta de Döttinger Höhe. Sin embargo, Verstappen reaccionó rápidamente y recuperó el liderazgo antes de la primera parada en boxes, aprovechando el tráfico.

El desarrollo de la carrera mantuvo la intensidad con duelos destacados. Juncadella defendió la posición ante la presión de la BMW #99, mientras que Gounon protagonizó un mano a mano electrizante frente a Dan Harper, en uno de los puntos altos de la jornada.

En el tramo final, Verstappen volvió al volante y sentenció la competencia con autoridad: aceleró a fondo, amplió la diferencia y cruzó la meta con más de un minuto de ventaja.

Segunda victoria consecutiva y objetivo claro

El triunfo en la 58ª Barbarossapreis marcó su segunda victoria consecutiva en el Nordschleife. Ya había ganado en septiembre de 2025 con un Ferrari 296 GT3, en lo que fue su debut en la especialidad.

Más allá del resultado, la participación tuvo un objetivo claro: sumar experiencia para una de las carreras más exigentes del calendario. Pero Verstappen volvió a demostrar su ADN competitivo: no importa el auto ni el contexto, cuando compite, suele marcar la diferencia.