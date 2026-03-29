Colapinto sufrió el Safety Car en el GP. de Japón: terminó 16° mientras Antonelli hizo historia en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una floja carrera y terminó en el puesto Andrea Kimi Antonelli firmó una actuación consagratoria y se quedó con el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, logrando así un hito histórico, ya que se convertió en el líder del campeonato más joven en la historia de la Fórmula 1 con apenas 19 años.

El piloto de Mercedes-Benz dominó con autoridad en Suzuka y fue escoltado por Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes completaron el podio. Más atrás finalizó su compañero de equipo, George Russell, en la cuarta posición.

En cuánto a Colapinto,volvió a verse perjudicado por factores externos y finalizó en el 16° lugar. El piloto de Alpine había tenido un inicio prometedor: ganó una posición en la largada y superó a Gabriel Bortoleto en la tercera vuelta para ubicarse 13°.

Luego de una intensa batalla en pista con Liam Lawson (Racing Bulls), Colapinto ingresó a boxes en la vuelta 18. Sin embargo, todo se complicó en el giro 22, cuando Oliver Bearman protagonizó un fuerte accidente al intentar superarlo, lo que obligó la salida del Safety Car. Esa situación lo dejó sin posibilidades de avanzar y terminó estancado en el 16° puesto, por detrás del Williams de Carlos Sainz.

En contraste, su compañero Pierre Gasly logró un resultado destacado al finalizar en la séptima posición, resistiendo durante gran parte de la carrera los ataques del Red Bull de Max Verstappen.

La actividad de la Fórmula 1 entrará ahora en una pausa obligada durante abril debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La próxima cita será el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

Tras la carrera, Colapinto dejó una frase que ilusiona a los fanáticos argentinos: "La próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá", comentó, en alusión a una posible exhibición en el país.