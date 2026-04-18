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La emoción de Franco Colapinto por su exhibición con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires: "Ojalá quede para la historia"

Franco Colapinto encabezará una exhibición el 26 de abril en Buenos Aires, donde conducirá un Lotus E20 del equipo Alpine F1 Team en un circuito callejero en Palermo. Será el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad tras 14 años y la primera vez que un piloto argentino maneje un monoplaza en las calles porteñas.

Juan Riera
Juan Riera

Franco Colapinto expresó su entusiasmo de cara a la exhibición que protagonizará el próximo 26 de abril en las calles de Buenos Aires, donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 frente al público local.

El joven bonaerense calificó la experiencia como "un sueño hecho realidad" y destacó la importancia de acercar la máxima categoría del automovilismo a los fanáticos argentinos, teniendo en cuenta la dificultad que representa para muchos seguirla de cerca en Europa.

La exhibición se realizará en el barrio de Palermo, sobre un circuito callejero montado en la zona de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Allí, Colapinto se pondrá al volante de un Lotus E20 con motor Renault V8, en un evento que marcará el regreso de un Fórmula 1 a la ciudad tras 14 años.

Desde el equipo Alpine F1 Team, el argentino también agradeció a quienes hicieron posible esta exhibición y expresó su deseo de que la jornada quede en la memoria del público como un momento histórico para el automovilismo nacional.

Según la información oficial, será la primera vez que un piloto argentino conduzca un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, lo que genera una gran expectativa entre los fanáticos.

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