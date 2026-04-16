Atento Franco Colapinto: Alpine pateó el tablero y metió un cambio trascendental de cara al GP de Miami de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se encuentra en pleno receso y, de a poco, se va insertando en la nueva etapa del calendario, que comenzará con el Gran Premio de Miami, una de las competencias que alberga Estados Unidos. En la previa de esta competencia, uno de los equipos tomó una decisión interna que generó repercusión en el ambiente.

Alpine, la escudería en la que Franco Colapinto se desempeña como piloto titular, avanzó con un cambio en su estructura organizativa en busca de fortalecer su funcionamiento en una temporada exigente. La principal novedad es la incorporación de Guillaume Rosso a la dirección de la escudería, en reemplazo de Duncan Minto. Se trata de un ejecutivo con fuerte presencia dentro del grupo Renault, que es parte del entramado compuesto por la empresa francesa, Nissan y Mitsubishi.

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Mientras se concreta este cambio, Alpine continúa con su programa deportivo y el Nene giró en el circuito de Silverstone, en una jornada de filmación, en la cual siguió incorporando enseñanzas en el nuevo monoplaza.

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Estas pruebas se enmarcan dentro de los límites reglamentarios, que permiten dos días de rodaje por temporada con un máximo de 200 kilómetros, utilizando neumáticos de demostración.

Recordemos que el argentino será parte del Road Show en Buenos Aires en los días previos a viajar a Miami, en el reinicio de la Máxima.



