Atento Franco Colapinto: los cambios que planea la Fórmula 1 para el Gran Premio de Miami

La ausencia de carreras durante todo abril por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita sirve para evaluar algunas cuestiones. Y en esa línea, la Fórmula 1 planea hacer una serie de cambios para el Gran Premio de Miami, pero los mismos no irían de la mano con lo que prentende Franco Colapinto y el resto de los pilotos de la grilla.

Según Marca, los cambios ocurrirán en las tandas de clasificación para evitar que suceda lo que aconteció en Suzuka, donde el recorte masivo de energía en la recta dio lugar a pérdidas fuertes de velocidad en el punto más rápido del circuito.

Este sería un cambio pensando, en principio, para mantener la esencia de la categoría, debido al rol protagónico que tomó el manejo y administración de la energía en ese tipo de sesiones.

No se espera que este punto esté en discusión para las carreras, contrario a lo expresado por los pilotos luego del durísimo accidente de Oliver Bearman, el cual estuvo muy cerca de embestir a Colapinto cuando intentaba superarlo. Un incidente producto de la energía extra que fue entregada a su monoplaza en un punto peligroso del circuito.



