Alpine aprovecha el parate de la Fórmula 1 para mejorar el auto de Franco Colapinto: en qué se trabaja

Mientras espera por la exhibición que hará en Argentina, Franco Colapinto está muy atento a una cuestión clave: la mejora de su auto. Y en eso está trabajando Alpine, aprovechando el parate obligado de la Fórmula 1 durante todo abril debido a la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

En lo que debe evolucionar el A26 del argentino es en aumentar la potencia del motor Mercedes, optimizar la carga aerodinámica y mejorar la constancia en las tandas largas. Si bien el impulsor actual responde mucho mejor que el Renault de la temporada pasada, todavía puede ser mucho más veloz en diferentes tramos de los circuitos. Por eso, Alpine prueba elementos en el día a día para mejorar la consistencia del auto de Colapinto.

Otro punto a evolucionar en este sentido es el de la clasificación, con un auto que pueda destacarse más en una sola vuelta rápida, ya que el monoplaza es mucho mejor en el ritmo que lo que era en el 2025. Si bien Franco tampoco brilla puntualmente en ese aspecto, su compañero Pierre Gasly sí se destaca y tampoco ha podido conseguir grandes registros los sábados.

Otro ítem fundamental es el de los alerones, particularmente el trasero, que tantos problemas ha traído tanto en los ensayos de pretemporada como en las clasificaciones y en las carreras finales. Si se activa mejor técnicamente el sistema, la potencia será mayor para ir por el gran sueño en esta temporada: terminar con ambos pilotos entre los 10 primeros lugares.

Por último, si bien esta situación no depende de los ingenieros ni de los mecánicos, aguardan que cambie la suerte también para Colapinto. Hasta ahora, la fortuna no lo ha acompañado por cuestiones ajenas a su trabajo: choques de otros corredores, entradas inoportunas del auto de seguridad, accidentes y despistes lo complicaron cuando estaba para terminar mucho más adelante en algunas competencias.