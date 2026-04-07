Amplían el circuito del road show de Franco Colapinto en Palermo: cómo es el nuevo trazado

El circuito del road show que protagonizará Franco Colapinto este domingo 26 de abril en Palermo fue ampliado. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los organizadores del evento acordaron extender el trazado para ofrecer mayor espacio al público y mejorar la experiencia del espectáculo.

El nuevo esquema extiende el recorrido hacia el sur: si antes el límite era la intersección de Avenida del Libertador y República de la India, ahora el trazado llega hasta el cruce de Libertador con Avenida Casares de un lado, y con la calle Ugarteche del otro. Además, se incorpora un tramo por la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El auto, el piloto y la historia

Colapinto conducirá el Lotus E20 de 2012, un monoplaza impulsado por un motor Renault V8 y con el branding del equipo BWT Alpine Formula One Team. El reglamento de la Fórmula 1 no permite el uso de monoplazas actuales fuera de la competencia oficial, de modo que el auto elegido es el que conducían Kimi Räikkönen y Romain Grosjean durante aquella temporada.

Será la primera exhibición de un coche de F1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo recorrió las calles porteñas a bordo de un Red Bull RB7, el mismo auto con el que Sebastian Vettel se consagró campeón ese año. Es decir: 14 años después, la Fórmula 1 vuelve a la ciudad, y lo hace de la mano del piloto más popular del automovilismo argentino en décadas.

Además, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 en este tipo de exhibición en Buenos Aires.

"Nos vemos en casitaaa"

El piloto de Alpine expresó su emoción ante la chance de presentarse ante los fanáticos en su país: "Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial". En sus redes sociales reforzó la invitación con un mensaje más cercano: "Nos vemos en casitaaa. ¡Vengan todos!".

Desde la escudería francesa también palpitaron el evento y lo calificaron como "un día histórico" al anunciar el Roadshow 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que Colapinto no tendrá actividad en la F1 hasta mayo, luego de que se suspendieran dos Grandes Premios por el conflicto en Medio Oriente, lo que le permitió organizar esta presentación especial en su país.

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