Franco Colapinto en Buenos Aires 2026: cuánto cuesta verlo y qué incluye cada entrada

La llegada de Franco Colapinto a las calles de Buenos Aires no es solo un evento deportivo: es una oportunidad única para ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo mundial. Con una carrera en pleno crecimiento y cada vez más presencia en la élite, el joven piloto se convirtió en un fenómeno que despierta el interés de miles de fanáticos en todo el país.

En ese contexto, "Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026" se perfila como uno de los eventos más importantes del año, y ya se conocen los valores para quienes quieran vivir la experiencia en primera persona.

Franco Colapinto en Buenos Aires

Cuánto salen las entradas para ver a Colapinto

El evento, que se realizará el próximo 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, contará con diferentes sectores pagos y una opción gratuita para el público general.

Estos son los precios confirmados:

Motorola Grandstand Dorrego : $180.000 + cargo por servicio

: $180.000 + cargo por servicio Latin Securities Grandstand Libertador : $180.000 + cargo por servicio

: $180.000 + cargo por servicio Mercado Libre Grandstand Monumento : $180.000 + cargo por servicio

: $180.000 + cargo por servicio YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + cargo por servicio





Los valores para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires

Todos los sectores pagos incluyen acceso al Fan Zone, con propuestas gastronómicas y activaciones exclusivas.

Qué incluye cada experiencia

Más allá de ver a Franco Colapinto en acción, el evento propone una experiencia integral pensada para distintos públicos.

Habrá un sector abierto y gratuito para quienes quieran acercarse sin costo, mientras que las ubicaciones premium ofrecerán vistas privilegiadas del recorrido.

En el Fan Zone, los asistentes podrán disfrutar de entretenimiento en vivo, activaciones de marcas y espacios interactivos.

Por su parte, el sector Hospitality sumará una experiencia diferencial con acceso a boxes y Garage Tours, permitiendo conocer de cerca el detrás de escena del mundo de la Fórmula 1.

Cuándo y cómo comprar las entradas

La venta se realizará en dos etapas a través de enigmatickets.com:

Preventa exclusiva : desde el 6 de abril a las 16:00, con tarjeta de crédito Mercado Pago y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.

: desde el 6 de abril a las 16:00, con tarjeta de crédito Mercado Pago y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés. Venta general: desde el 7 de abril a las 16:00, habilitada con todos los medios de pago.





Además, se mantendrá el beneficio de financiación en cuotas para quienes utilicen tarjeta de crédito Mercado Pago.

La financiación para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires

Un evento que se podrá ver en todo el país

Para quienes no puedan asistir, el evento contará con transmisión en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+, ampliando su alcance a nivel nacional e internacional.

Buenos Aires acelera con la Fórmula 1

El show marcará un antes y un después para los fanáticos del automovilismo en Argentina. Con la ciudad como escenario y Franco Colapinto como gran protagonista, el evento promete combinar velocidad, emoción y cercanía con la máxima categoría del deporte motor.

Más que una exhibición, será una experiencia única que permitirá ver a un piloto argentino en pleno ascenso, en un entorno pocas veces visto en el país.