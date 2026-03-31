Franco Colapinto hará un road show de Fórmula 1 en Buenos Aires: cuándo y dónde será

La Fórmula 1 regresa al país con un evento sin precedentes. El próximo 26 de abril, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un espectáculo histórico que tendrá como gran protagonista a Franco Colapinto, quien llevará la adrenalina del automovilismo a las calles porteñas.

En el marco del "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026", el joven piloto encenderá motores en su ciudad natal con una exhibición que promete quedar grabada en la memoria de los fanáticos.

Palermo se transforma en pista: así será el circuito callejero

Por primera vez en 14 años, un monoplaza de Fórmula 1 volverá a rodar en Buenos Aires. El escenario elegido será el barrio de Palermo, donde la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se convertirán en un circuito urbano de 2 kilómetros.

Colapinto conducirá el histórico E20 de 2012 con motor Renault V8, luciendo el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team. Este modelo, icónico en la categoría, será el encargado de protagonizar dos show runs oficiales que marcarán el punto más alto de la jornada.

Además, el piloto hará historia al convertirse en el primer argentino en manejar un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires.

Franco Colapinto en Argentina

La emoción de correr en casa: la palabra de Colapinto

El propio protagonista no ocultó su entusiasmo ante este momento único:

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial."

Una experiencia para todos: sectores, activaciones y fan zones

El evento no será solo velocidad. La propuesta incluye múltiples espacios pensados para distintos públicos:

Un sector abierto y gratuito para que nadie se quede afuera.

Sectores exclusivos como Fan Zone, Grandstands y Hospitality, con vistas privilegiadas.

En la Fan Zone, los asistentes podrán disfrutar de entretenimiento, activaciones de marcas y experiencias interactivas.

El área Hospitality ofrecerá además Garage Tours con acceso a boxes, una oportunidad única para vivir la intimidad del mundo F1.

Buenos Aires, en el mapa global del automovilismo

Este road show no solo representa un espectáculo deportivo, sino también una apuesta estratégica para posicionar a la ciudad como epicentro de grandes eventos internacionales.

Entradas: cuándo y cómo conseguirlas

Preventa exclusiva : desde el 6 de abril a las 16:00 hs , con tarjeta de crédito Mercado Pago en 3 cuotas sin interés .

: desde el , con tarjeta de crédito Mercado Pago en . Venta general : desde el 7 de abril a las 16:00 hs , con todos los medios de pago.

: desde el , con todos los medios de pago. Las entradas estarán disponibles en enigmatickets.com.

¿Dónde mirarlo?

La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

Un hito que promete marcar época

El Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026 no será solo una exhibición: será una celebración del automovilismo, un reencuentro con la pasión por la velocidad y una oportunidad única para ver de cerca la máxima categoría del deporte motor.

Con la ciudad como escenario y miles de fanáticos como testigos, Buenos Aires se prepara para vivir una jornada que combinará historia, emoción y velocidad como nunca antes.