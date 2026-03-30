Charlie Puth presenta "Whatever's Clever!", su álbum más íntimo y ambicioso

El nombre de Charlie Puth se convirtió en sinónimo de éxito dentro de la industria musical. Con miles de millones de reproducciones y una seguidilla de hits que marcaron época, el artista logró consolidarse como uno de los creadores más influyentes del pop actual.

A lo largo de su carrera, combinó su talento como cantante, compositor y productor, posicionándose como una figura clave tanto en proyectos propios como en colaboraciones con grandes estrellas.

Un nuevo capítulo: llega "Whatever's Clever!"

El artista lanza su esperado cuarto álbum de estudio, "Whatever's Clever!", una obra que profundiza en su costado más emocional y auténtico.

Este nuevo trabajo no solo amplía su universo sonoro, sino que también refleja un momento personal distinto, donde el músico se muestra más abierto y honesto en sus letras.

Un disco atravesado por grandes colaboraciones

El álbum reúne a figuras destacadas de distintos géneros, como Coco Jones, Hikaru Utada, Jeff Goldblum, Kenny G, Kenny Loggins, Michael McDonald y Ravyn Lenae.

Sobre una de las canciones, la propia Coco Jones expresó:

"Charlie es un artista tan increíble, constantemente refinando su arte. Nos divertimos mucho dando vida a "Sideways", y fue un honor debutar la canción juntos en el show Blue Note de Charlie en Los Ángeles. ¡Estoy tan emocionada de que el mundo finalmente pueda escucharla!"

Una búsqueda sonora con identidad propia

Por su parte, el artista destacó el valor de trabajar con voces que potencien su música:

"Me encanta trabajar con vocalistas que pueden llevar una canción al siguiente nivel, y Coco hizo exactamente eso. Al escribir "Sideways", quería evocar una imagen muy cinematográfica a través de los acordes y la melodía. Y esta visión cobró vida en el momento en que Coco cantó frente al micrófono. Es una artista increíble y ha sido un placer trabajar con ella en esto."

El álbum también incluye temas como "Love In Exile", junto a Michael McDonald y Kenny Loggins, que remite al sonido clásico del yacht rock.

Historias personales y momentos de introspección

El disco se adentra en experiencias personales del artista, como en "Hey Brother", donde se dirige a su hermano, o en "Until It Happens To You", que incorpora la participación de Jeff Goldblum.

Sobre este último tema, explicó:

"Temáticamente, estás viendo a un ser querido pasar por dificultades. Esta persona te ha guiado a través de mucha turbulencia. Sin embargo, las tornas han cambiado y tú necesitas ayudar. Jeff no estaba actuando. Hizo un monólogo no memorizado donde hablaba desde el corazón a sus dos hijos pequeños, uno de los cuales se llama Charlie."

Un proceso creativo más humano

En este proyecto, Charlie Puth decidió alejarse de la perfección técnica para apostar por lo auténtico:

"BloodPop me empujó a usar sonidos que no había tocado antes, a cantar sobre temas de los que nunca había cantado y a escribir canciones que podrían haberme incomodado en el pasado. Los mejores cantantes no cantan perfectamente afinados, la guitarra se desafina o el disco salta. Si la I.A. va a apoderarse del mundo, decidimos ser lo más humanos posible."

También reflexionó sobre su evolución personal:

"He vuelto a ser quien siempre fui, probé muchos atuendos y estilos diferentes, pero creo que todo sucede por una razón. Con un anillo en mi dedo, soy el más feliz que he sido jamás y el más tranquilo. Estas son canciones reales."

Y agregó:

"Tuve que mirarme más de cerca a mí mismo para hacer este disco y cantar sobre cosas que normalmente no cantaría. El público conocía mi música más de lo que me conocía a mí porque nunca les di una oportunidad real de conocerme. Esta es la oportunidad."

Un lanzamiento acompañado por una gira global

El estreno de "Whatever's Clever!" llegará acompañado por una gira internacional que comenzará el 22 de abril en San Diego y continuará por Europa durante los meses siguientes.

Charlie Puth presenta "Whatever's Clever!"

Además, recientemente, el artista fue protagonista de una destacada presentación en el Super Bowl, donde interpretó el himno nacional junto a Kenny G, logrando una repercusión global.

Un disco que muestra su versión más real

Con "Whatever's Clever!", Charlie Puth no solo suma un nuevo trabajo a su discografía, sino que redefine su identidad artística.

Entre colaboraciones, intimidad y una fuerte apuesta sonora, el álbum se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes de su carrera, mostrando a un artista que finalmente decidió mostrarse tal cual es.