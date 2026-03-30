Atento Franco Colapinto: Haas lo libró de culpa en el accidente de Ollie Bearman en el GP de Japón de Fórmula 1

Fue la imagen más fuerte que dejó el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 aunque, por fortuna, no hubo que lamentar más que daños materiales. Y fue Ayao Komatsu, director de equipo de Haas, quien eximió de responsabilidad a Franco Colapinto en el grave choque de Oliver Bearman, accidente que despertó un debate intenso y también impulsó a la FIA a evaluar el nuevo reglamento.

"Al llegar a esa curva 13, Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma, así que sabíamos con qué estábamos lidiando", aseguró Komatsu.

Acto seguido, explicó el ataque que intentó Bearman para superarlo: "Es solo que nosotros estábamos desplegando [energía] más ahí, así que incluso con vueltas normales, teníamos una ventaja de 20 km/h. Por eso quiso ir por ahí. Luego usó el botón de impulso, pero eso significó que la velocidad allí era de 50 km/h (según la FIA, la diferencia fue de 45 km/h)".

"Así que estoy seguro de que ustedes vieron en la cámara a bordo que la velocidad de acercamiento era enorme, y simplemente la calculó mal. Es una de las cosas de las que creo que hablamos, ya saben, con esta normativa: la velocidad de acercamiento podría convertirse en un problema. Así que, por desgracia, ese fue uno de esos incidentes", afirmó.

Para concuir, Komatsu aseguró que Bearman fue autocrítico con la maniobra: "Por supuesto, se está recriminando a sí mismo, está diciendo algo como 'debería haberlo hecho mejor, no hay excusa'. Pero, ya saben, si lo miran, esa diferencia de 50 km/h en la velocidad de acercamiento es enorme. Así que es una lección, estoy seguro de que hablaremos de ello de cara a nuestro futuro, de cómo podemos mejorar, así que forma parte de esto".