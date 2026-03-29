Así fue el escalofriante accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: Franco Colapinto se salvó de milagro

Oliver Bearman protagonizó un escalofriante accidente en el Gran Premio de Japón que generó preocupación en la Fórmula 1 y pudo costarle carísimo a Franco Colapinto, con quien estuvo a punto de impactar. El incidente generará cambios reglamentarios de la FIA.

El choque ocurrió en la vuelta 22 en el circuito de Suzuka, cuando el piloto de Haas intentó sobrepasar al argentino y perdió el control de su monoplaza, impactando con violencia contra los muros de contención en la curva 13. La maniobra generó máxima tensión, ya que el auto de Colapinto quedó muy cerca de la trayectoria del impacto.

¡FUERTE CHOQUE DE BEARMAN! El piloto de Haas intentó superar a Colapinto, pero se fue de la pista y terminó impactando contra el muro.



%uD83D%uDCFA #JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/dKZ5w4tcwU — SportsCenter (@SC_ESPN) March 29, 2026

Según datos difundidos a Sky Sports F1, el golpe alcanzó los 50G, reflejando la magnitud del accidente. A pesar de la violencia del choque, Bearman logró salir por sus propios medios del vehículo, aunque con evidentes molestias en su pierna derecha.

Horas más tarde, Haas llevó tranquilidad mediante un comunicado: el piloto no sufrió fracturas, aunque los estudios médicos confirmaron una contusión en la rodilla derecha tras ser atendido en el centro médico del circuito.

El incidente se produjo en la curva Spoon, cuando Bearman activó el modo overtake en su intento de adelantamiento. El jefe del equipo, Ayao Komatsu, explicó que la diferencia de velocidad lo obligó a realizar una maniobra evasiva, que terminó con el auto sobre el césped y fuera de control. "Tuvo que desviarse y terminó en el pasto antes del impacto. Fue impresionante", señaló Komatsu.

El fuerte accidente vuelve a poner el foco en la seguridad dentro de la Fórmula 1, especialmente en circuitos de alta exigencia como Suzuka, y deja como saldo el alivio de que tanto Bearman como Colapinto salieran sin consecuencias mayores.