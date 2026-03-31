Histórico: Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

Buenos Aires se prepara para vivir una jornada histórica para el automovilismo nacional. Bajo el nombre de "Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026", la Fórmula 1 regresará a la capital argentina de la mano de su máximo referente actual. El domingo 26 de abril, el barrio de Palermo se transformará en el escenario de una exhibición que promete convocar a una multitud.

Un regreso esperado tras 14 años

Franco Colapinto será el encargado de ponerse al volante del E20 de 2012, un monoplaza impulsado por un motor Renault V8, que lucirá el branding oficial del equipo BWT Alpine Formula One Team. Este evento marca un hito: es la primera vez en más de una década que un auto de la máxima categoría circula por las calles porteñas.

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida", expresó Colapinto. "Es mi forma de devolver un poco de todo el apoyo que recibí. Esto es para que disfrutemos todos juntos".

El circuito: Avenida del Libertador y Sarmiento

El trazado callejero tendrá una extensión de 2 kilómetros, utilizando tramos estratégicos de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Allí se realizarán dos show runs oficiales que representarán el punto culminante de la jornada.

El evento contará con diferentes sectores para el público:

Sector gratuito: Acceso libre para que todos los fanáticos puedan ser parte del evento.

Sectores exclusivos: A la venta a través de Enigma Tickets, que incluyen Fan Zone , tribunas ( Grandstands ) y servicios de Hospitality .

Experiencia VIP: Quienes accedan al Hospitality podrán disfrutar de Garage Tours con acceso directo a los boxes para ver de cerca el trabajo del equipo.

Este es el Lotus E20 que se usaría en el evento. Es un coche de 2012 con motor V8 aspirado.

Venta de entradas y transmisión

La organización confirmó que la preventa exclusiva para usuarios de la Tarjeta de Crédito Mercado Pago (con 3 cuotas sin interés) comenzará el 6 de abril a las 16:00 hs. Por su parte, la venta general se habilitará el 7 de abril a la misma hora a través de enigmatickets.com.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el Road Show será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ (Plan Premium).

Buenos Aires, vidriera del deporte mundial

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de grandes marcas. El objetivo es consolidar a la Ciudad como una plaza estratégica para eventos deportivos de escala global, aprovechando el fenómeno de crecimiento que la Fórmula 1 experimenta actualmente en todo el mundo.