Los Ratones Paranoicos tocarán en pleno Mundial de Fútbol 2026: doble fecha confirmada

El recorrido de Los Ratones Paranoicos es, sin dudas, uno de los más sólidos y representativos del rock en español. Desde mediados de los años 80, la banda logró construir una identidad propia, marcada por su sonido crudo y una estética fiel al rock & roll clásico, que la posicionó como una de las más reconocidas de Argentina y de todo el continente. Con décadas de trayectoria, hits instalados en la cultura popular y una conexión inquebrantable con su público, el grupo liderado por Juanse sigue expandiendo su legado, ahora con un nuevo hito: su desembarco en el Mundial de Fútbol 2026.

El cruce entre el rock y el fútbol suma un nuevo capítulo con una noticia que sorprende: Los Ratones Paranoicos se presentará en Estados Unidos durante el próximo Mundial. Con dos fechas confirmadas en ciudades clave, la banda llevará su música a un contexto atravesado por la pasión futbolera.

Mientras crece la expectativa por la lista de Lionel Scaloni y el debut de la Selección Argentina, el grupo se suma a la previa mundialista con una propuesta que combina himnos del rock nacional y clima internacional.

Dos shows en medio del calendario mundialista

La banda confirmó dos presentaciones en Estados Unidos como parte de una edición especial vinculada al Mundial.

El 24 de junio tocarán en The Pavilion Toyota Music Factory, en Dallas y el 1 de julio lo harán en el Hard Rock Café de Miami.

Estos recitales formarán parte de una serie exclusiva de shows pensados para acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, llevando el espíritu del rock argentino a un público global.

Un legado intacto en el rock nacional

Desde mediados de los años 80, Ratones Paranoicos se consolidó como una de las bandas más emblemáticas del rock & roll argentino. Con un estilo inconfundible y un público fiel, lograron mantenerse vigentes a lo largo del tiempo, convirtiéndose en referentes del género en Latinoamérica.

Su último trabajo, Rock N' Roll Total, tuvo una presentación consagratoria con un estadio Vélez completamente agotado, donde repasaron sus grandes éxitos y reafirmaron su conexión con los fans.

Gira, reunión y proyección internacional

En 2024, la banda celebró su trayectoria con el regreso de su formación original en la gira "Última Ceremonia Tour 2024/25", recorriendo Argentina, países vecinos y Europa. Esta etapa marcó un nuevo impulso en su carrera, consolidando su presencia tanto a nivel local como internacional.

Cruces generacionales y vigencia

En su reciente paso por el Lollapalooza Argentina, la banda protagonizó uno de los momentos más celebrados del evento al compartir escenario con Ca7riel y Paco Amoroso en una versión conjunta de "Sigue girando", demostrando su capacidad de conectar con nuevas generaciones.

Rock y fútbol, una pasión compartida

La relación entre Ratones Paranoicos y el fútbol no es nueva. A lo largo de los años, el propio Juanse expresó su vínculo con este deporte, tanto desde su fanatismo como desde sus experiencias personales vinculadas a la cancha.

Este nuevo paso, con shows en pleno Mundial, refuerza ese lazo natural entre dos pasiones que movilizan multitudes: el rock y el fútbol.

Un viaje mundialista con sello argentino

Con estas presentaciones, Ratones Paranoicos no solo suman un nuevo hito a su carrera, sino que también llevan el ADN del rock nacional a uno de los escenarios más importantes del mundo. En medio de la euforia mundialista, su música promete ser la banda sonora de miles de argentinos que vivirán el torneo desde el exterior.



