Alpine presentó el coche de Franco Colapinto para su exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto realizará una exhibición en Buenos Aires el 26 de abril. Alpine compartió imágenes del Fórmula 1 que manejará por las calles del barrio de Palermo.

"Tenemos una entrega especial para Buenos Aires. El auto de Franco está en camino. Nos vemos pronto", publicó la escudería en sus redes junto a un video del monoplaza saliendo del taller e ingresando a una caja para ser despachado.

El piloto de 22 años estará a bordo de un Lotus E20 de 2012, modelo que está equipado con un motor V8.

Este coche tiene una historia especial, ya que es con el que Kimi Räikkönen, campeón de la F1 en 2007, volvió al triunfo en una carrera luego de dos temporadas. Fue en el Gran Premio de Abu Dhabi 2012, año en el que finalizó tercero en el mundial de pilotos.

El monoplaza que girará en el circuito planificado sobre las Avenidas Libertador y Sarmiento, no tendrá los colores del modelo de ese momento ya que es una reversión. En lugar de amarillo y negro llevará el azul y el rosa, caracteristicos de Alpine los ultimos años.