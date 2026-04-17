Sonríe Franco Colapinto: el pack de mejoras que prepara Alpine para el GP de Miami

Con la mira puesta en el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami, Alpine ajusta detalles clave en sus monoplazas.

Así, tras el parate obligado, la escudería francesa prepara un pack de mejoras para Franco Colapinto.

Desde el equipo confirmaron una serie de actualizaciones para el auto en varias carreras consecutivas, información que fue revelada por Pierre Gasly en diálogo con L'Équipe.

"Vamos a introducir mejoras en Miami, Canadá, Mónaco y Barcelona. El equipo está aumentando la producción de piezas para poder llevar las mejoras a la pista una carrera antes de lo previsto", sostuvo el compañero del piloto argentino.

Mientras tanto, Colapinto sigue sumando rodaje y experiencia con pruebas controladas en Silverstone, donde completó el máximo permitido de 200 kilómetros.