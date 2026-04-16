Oliver Bearman rompió el silencio y apuntó contra Franco Colapinto por el accidente en Suzuka

Oliver Bearman rompió el silencio. A más de dos semanas del Gran Premio de Japón, el británico brindó una entrevista y apuntó contra Franco Colapinto por la maniobra que derivó en su abandono.

El episodio ocurrió en la vuelta 22, en medio de una lucha directa. En ese contexto, el argentino transitaba una fase de recarga mientras su rival llegaba con mayor velocidad, lo que terminó desencadenando el accidente tras un desplazamiento hacia la izquierda.

Bearman intentó evitar el contacto, pisó el pasto y cruzó la pista antes de chocar contra las defensas. Si bien salió rengueando, no sufrió lesiones graves.

El piloto de Haas explicó su visión en una entrevista en el podcast Up To Speed: "Franco se movió delante de mí para defender su posición. El año pasado habría estado absolutamente al límite, pero probablemente habría sido aceptable con una diferencia de velocidad de solo 5 o 10 km/h. Pero con 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar, básicamente, un accidente mucho, mucho más grande".

El británico insistió en que la acción fue peligrosa y evitó consecuencias mayores por poco: "Cuando se movió hacia la izquierda fue un movimiento pequeño, pero con esa diferencia de velocidad cualquier movimiento es enorme, así que tuve suerte de no golpearlo. Habría sido mucho, mucho peor si lo hacía".

Además, reveló que el tema ya había sido debatido previamente entre los pilotos: "Fue algo de lo que hablamos el viernes... Necesitamos darnos un poco más de respeto... Y luego, dos días después, ocurre eso, lo que para mí fue inaceptable".