Sonríe Franco Colapinto: la Fórmula 1 prohibió el truco con el que Mercedes y Red Bull sacaban ventaja

La FIA le puso fin a una ventaja que Mercedes y Red Bull venían aprovechando. Según reveló The Race, el organismo rector de la Fórmula 1 prohibió un truco que ambos equipos utilizaban durante la clasificación para mantener la potencia de su unidad al máximo el mayor tiempo posible, evitando la reducción gradual obligatoria que el reglamento impone en las rectas finales de cada vuelta.

El reglamento de la F1 exige que los coches reduzcan gradualmente la potencia de su MGU-K, componente del sistema híbrido que recupera energía, en las rectas finales para evitar caídas abruptas. Sin embargo, existe una excepción: si el MGU-K se apaga por razones técnicas de emergencia, esa reducción gradual no es obligatoria.

Mercedes y Red Bull encontraron la manera de explotar esa excepción. Al apagar el MGU-K en el momento justo al final de la vuelta de clasificación, podían mantener la potencia máxima sin respetar la reducción, obteniendo una ventaja de rendimiento que, si bien representa solo centésimas en algunos circuitos, podía ser decisiva en la lucha por posiciones.

Lo que parecía una táctica ingeniosa empezó a generar problemas en pista. Durante los entrenamientos en Japón, tanto Kimi Antonelli como Max Verstappen se vieron obligados a circular a paso de hombre por las curvas por falta de potencia, consecuencia directa de la táctica. Alex Albon, de Williams, directamente tuvo que abandonar la sesión por complicaciones relacionadas con el mismo problema. Problemas similares ya habían ocurrido en Melbourne.

Ferrari planteó su queja ante la FIA no solo por la ventaja competitiva sino por los riesgos de seguridad que implicaba: un piloto que de repente pierde potencia en medio de una vuelta rápida de clasificación puede encontrarse en una situación comprometida con otros coches a máxima velocidad en pista.

Tras varias conversaciones, la FIA actuó. En documentos técnicos actualizados enviados a todos los equipos, dejó en claro que la función de apagado del MGU-K solo podrá utilizarse para situaciones de emergencia genuinas, que era su propósito original, y no como herramienta para mejorar el rendimiento en clasificación. Indicaron que se analizarán los datos del final de las vueltas de clasificación para verificar que cualquier apagado del MGU-K responda a una emergencia real.