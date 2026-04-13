La sorpresiva predicción de un medio especializado en la Fórmula 1 que tiene en la mira a Franco Colapinto para la temporada 2027

En medio del parate de la Fórmula 1, que volverá a poner en marcha sus motores en mayo, una predicción sobre el futuro de la categoría generó sorpresa.

Es que un medio inglés especializado en la Máxima disparó la conformación de las alineaciones para la temporada 2027 y en su nómina dejó afuera a Franco Colapinto, el actual piloto de Alpine y el único representante del automovilismo argentino en la máxima categoría.

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El análisis fue realizado por los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm en el podcast de 'The Race', en el cual proyectaron los movimientos del mercado en base a rendimientos, rumores y posibles cambios en las escuderías. Dentro de ese marco, la ausencia del argentino llamó la atención por su reciente llegada a la Fórmula 1.

Según esta proyección, Alpine tendría a Pierre Gasly y Alex Albon como dupla titular en la siguiente temporada, lo que desplazaría al Nene. Además, otro dato que sorprendió fue la ausencia de Max Verstappen en Red Bull, ya que especulan con un posible año sabático del neerlandés.

%uD83D%uDD2E Así quedaría la parrilla de 2027 en base a las predicciones de 'The Race':



%uD83D%uDFE2 Llegan a F1:

%uD83D%uDD39Tsolov (Racing Bulls)

%uD83D%uDD38Tsunoda (Haas)



%uD83D%uDD34 Se van de la F1:

%uD83D%uDD39 VERSTAPPEN%uD83D%uDCA5(año sabático)

%uD83D%uDD38 COLAPINTO %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



%uD83D%uDD01 Traspasos:

%uD83D%uDD39 Lindblad (Racing Bulls > Red Bull)

%uD83D%uDD38 Albon (Williams >... pic.twitter.com/dEpmYh1SDx — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) April 13, 2026

Más allá de este escenario hipotético, Colapinto viene de sumar su primer punto en la temporada tras finalizar décimo en el Gran Premio de China. La actividad de la F1 se reanudará con el Gran Premio de Miami, mientras el piloto argentino continúa su preparación y también se alista para una exhibición especial en Buenos Aires.