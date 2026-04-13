La sorpresiva predicción de un medio especializado en la Fórmula 1 que tiene en la mira a Franco Colapinto para la temporada 2027
Un medio inglés armó una hipotética grilla para la temporada siguiente y sorprendió con algunos movimientos en la nómina de pilotos.
En medio del parate de la Fórmula 1, que volverá a poner en marcha sus motores en mayo, una predicción sobre el futuro de la categoría generó sorpresa.
Es que un medio inglés especializado en la Máxima disparó la conformación de las alineaciones para la temporada 2027 y en su nómina dejó afuera a Franco Colapinto, el actual piloto de Alpine y el único representante del automovilismo argentino en la máxima categoría.
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El análisis fue realizado por los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm en el podcast de 'The Race', en el cual proyectaron los movimientos del mercado en base a rendimientos, rumores y posibles cambios en las escuderías. Dentro de ese marco, la ausencia del argentino llamó la atención por su reciente llegada a la Fórmula 1.
Según esta proyección, Alpine tendría a Pierre Gasly y Alex Albon como dupla titular en la siguiente temporada, lo que desplazaría al Nene. Además, otro dato que sorprendió fue la ausencia de Max Verstappen en Red Bull, ya que especulan con un posible año sabático del neerlandés.
Más allá de este escenario hipotético, Colapinto viene de sumar su primer punto en la temporada tras finalizar décimo en el Gran Premio de China. La actividad de la F1 se reanudará con el Gran Premio de Miami, mientras el piloto argentino continúa su preparación y también se alista para una exhibición especial en Buenos Aires.