Max Verstappen se hartó de la Fórmula 1 y se muda de categoría: dónde correrá y con qué auto

Una vez pasada la polémica presentación de la Fórmula 1 en el GP de Australia, el tricampeón del mundo de la Máxima, Max Verstappen confirmó que disputará las históricas 24 Horas de Nürburgring, una de las carreras de resistencia más exigentes del automovilismo mundial.

El piloto neerlandés, furioso crítico del reglamento que implantó la FIA para esta temporada, correrá en mayo en el legendario Nürburgring, un circuito de más de 20 kilómetros considerado uno de los más desafiantes del planeta.

Verstappen correrá con un Mercedes-AMG GT3 con los colores de Red Bull y compartirá el auto con tres colegas experimentados en este tipo de competencias de máxima exigencia: Daniel Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

Verstappen se alejará de la polémica Fórmula 1 y, a bordo de un Mercedes con los colores de Red Bull, correrá en otra categoría.

El propio piloto explicó por qué decidió aceptar el desafío y dejó en claro que se trata de una carrera que tenía pendiente desde pequeño. "El Nürburgring Nordschleife es un lugar especial. No hay otra pista como esta. La 24 Horas de Nürburgring es una carrera que está en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que me entusiasma de verdad que podamos hacerlo realidad ahora", señaló.

El anuncio llega en medio de un contexto particular para el neerlandés ya que Verstappen fue uno de los que cuestionó distintos aspectos del campeonato y dejó entrever su incomodidad con el rumbo que está tomando la categoría.

En ese escenario, hay que decir que el piloto nunca ocultó su pasión por los autos GT y las competencias de larga duración, disciplinas que suele practicar por fuera de la temporada.

La participación en Nürburgring no hace más que alimentar el debate sobre el futuro del tricampeón del mundo porque, de esta manera, Verstappen mantiene abierta la puerta para competir en distintos escenarios, más allá de la máxima categoría.



