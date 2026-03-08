Max Verstappen y Lando Norris criticaron sin piedad el nuevo reglamento de la Fórmula 1

La Fórmula 1 comenzó su nueva era reglamentaria envuelta en fuertes cuestionamientos dentro del paddock. Tras el Gran Premio de Australia, dos de las voces más influyentes de la categoría, Max Verstappen y Lando Norris, criticaron las modificaciones técnicas impulsadas por la FIA.

El foco de las críticas estuvo puesto en el mayor protagonismo que tomó la gestión de la energía eléctrica, un factor que ahora influye de manera decisiva en el rendimiento de los monoplazas durante las carreras.

La dura crítica de Max Verstappen

El tetracampeón del mundo fue uno de los más contundentes al analizar el impacto del nuevo reglamento.

El piloto de Red Bull consideró que la normativa actual modifica la esencia del automovilismo y que la administración de la batería pasó a ser determinante en el rendimiento.

"Queríamos una Fórmula 1 real, no una versión con esteroides. Hoy, una vez más, no ha sido el caso", afirmó Verstappen en diálogo con Sky Sports.

El neerlandés también advirtió que la situación debería preocupar a los organizadores de la categoría.

"Creo que la FIA debería estar preocupada. Me encantan las carreras, pero todo tiene un límite. Espero que la FIA y la Fórmula 1 tomen medidas", agregó.

Norris: "Tenemos probablemente los peores autos"

Otro de los pilotos que cuestionó con dureza el nuevo reglamento fue Lando Norris, actual figura de McLaren.

El británico calificó el comportamiento de los monoplazas como "muy artificial" y aseguró que el rendimiento ahora depende demasiado de la gestión energética.

"Hemos pasado de tener los mejores autos de la historia a probablemente los peores", sostuvo.

Según Norris, la estrategia en pista quedó condicionada por el funcionamiento de la unidad de potencia, lo que genera situaciones imprevisibles durante las carreras.

"No es una buena situación. Es muy artificial, depende de lo que la unidad de potencia decida hacer y a veces lo hace de forma aleatoria", explicó.

Expectativa por posibles cambios en el reglamento

Las críticas de los pilotos se dieron luego del Gran Premio de Australia, que marcó el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La carrera en Melbourne fue ganada por George Russell, seguido por Kimi Antonelli y Charles Leclerc, mientras que el argentino Franco Colapinto finalizó en la 14° posición.

Por el momento, la FIA no confirmó si realizará ajustes en el reglamento técnico. Sin embargo, dentro del paddock crece la expectativa por posibles cambios si continúan las críticas de los pilotos en las próximas fechas del campeonato.