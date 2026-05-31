Tragedia en Córdoba: bajó de su camioneta para ayudar a un amigo y murió atropellado

Un hombre de 53 años falleció tras ser embestido por un camión cuando intentó asistir a un amigo que tuvo un desperfecto mecánico con su vehículo. El trágico hecho ocurrió al sur de la provincia de Córdoba.

La víctima, oriunda de la localidad de Olaeta, transitaba por el kilómetro 125 de la Ruta Provincial 11 cuando decidió bajar de su camioneta Chevrolet S10 y cruzar la calzada para tratar de ayudar a un conocido.

Minutos más tarde y mientras realizaba esta tarea, fue embestido por el acoplado de un camión Fiat Iveco que transitaba en la dirección este-oeste, la misma en la que se encontraba el vehículo que había auxiliado.

El conductor del camión, de 30 años y oriundo de Tilisarao, provincia de San Luis, fue imputado por homicidio culposo. No obstante, los responsables de la investigación no solicitaron su detención.

La Justicia de Córdoba busca determinar cómo ocurrió el accidente, reconstruir la escena mediante las declaraciones de los testigos y las pericias que se realizaron.

Otro accidente fatal

Un par de minutos antes, en el kilómetro 124 de la misma ruta, una camioneta Fiat Strada perdió el control y volcó, por causas que aún se investigan.

En el vehículo viajaban dos hombres mayores de edad que tuvieron que ser asistidos y derivados de urgencia a un hospital local aunque uno de ellos murió.