Asesinato de Agostina Vega: quiénes son los involucrados en el caso

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida en un descampado en las afueras de la ciudad de Córdoba, conmueve a todo el país y tras el hallazgo del cadáver, la Justicia profundiza la investigación que por el momento tiene a Claudio Barrelier, como único detenido.

Agostina había desaparecido el sábado 23 de mayo tras salir de su casa en el barrio General Mosconi y el último registro de la menor con vida es la filmación de una cámara que la muestra ingresar a la vivienda de Barrelier en el barrio Cofico. Finalmente, el cuerpo de la menor fue hallado en la tarde del sábado 30 de mayo en el barrio Ampliación Ferreyra de la capital provincial.

A continuación, detalles de quiénes son los protagonistas de la causa.

Agostina Vega, la víctima

La adolescente de 14 años fue vista con vida por última vez el sábado 23 de mayo tras salir de su casa del barrio General Mosconi, a las 22.30. Tomó un remis en dirección a la casa de Barrelier. Le dijo al conductor que tenía que encontrarse "con el novio" de su mamá para hacerle una sorpresa a la mujer.

El cuerpo de Agostina fue encontrado en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra.

Su cuerpo fue encontrado una semana después en un descampado en Ampliación Ferreyra, a unos 17 kilómetros de la casa de Barrelier.

Claudio Barrelier, el único detenido

Es el principal sospechoso y el único detenido en la causa. Fue pareja de la madre de Agostina y mantenía vínculo de amistad con ella. Pagó el remis que llevó a la adolescente a metros de su casa y fue la última persona que fue registrada junto a la menor con vida.

Las versiones que brindó en los últimos días fueron contradictorias. Primero le negó a la mamá haber visto a su hija, introdujo la presencia de un auto rojo que no fue hallado en las cámaras, sostuvo que la menor que entró con él a su casa en el video era su propia hija y recién el viernes reconoció que era Agostina.

Claudio Barrelier es el único detenido por el crimen de Agostina Vega.

La investigación judicial, además, comprobó que condujo un Ford Ka negro, que pidió prestado a su novia, hasta la zona donde se encontraron los restos de Agostina. Ingresó al barrio a las 11.45 del lunes 25 de mayo y se retiró a las 12.15 de acuerdo a las filmaciones de una cámara de seguridad de la zona. La triangulación de las antenas telefónicas también lo ubicaron en ese sector de la ciudad, ese día y en esos horarios.

Tiene un antecedente penal por privación ilegítima de la libertad calificada en contexto de violencia de género de su ex pareja. Estuvo detenido por 20 días en mayo de 2025 y fue liberado bajo fianza. Es empleado municipal y tendría vínculos con la barra de Instituto.

Melisa Heredia, la mamá de Agostina

Melisa Heredia tuvo una relación con Barrelier y mantuvo trato con él tras la separación. Incluso participó en actividades sociales con el principal sospechoso el mismo día de la desaparición de la Agostina.

A las pocas horas de la desaparición de la joven, le escribió a Barrelier: "Qué te pidió la agos a vos hoy (..) Que me pidió tu num". "Si la podía llevar a la casa de un amigo (...) Y le dije que no tenía movilidad", respondió el detenido.

Melisa Heredia fue pareja de Barrelier mantuvo trato luego de la separación.

Antes del hallazgo del cuerpo, sufrió una crisis de salud y sin conocer el desenlace, fue internada por un cuadro de deshidratación.

Gabriel Vega, el papá de la adolescente

El padre de Agostina era policía y se involucró en la investigación. Estaba en San Luis cuando se enteró de la desaparición y llegó a Córdoba dos días más tarde.

Gabriel Vega era policía y participó en la investigación.

Entrevistó a Barrelier antes de que sea detenido y criticó el entorno de la madre, con quien no tiene buena relación.

Raúl Garzón, el fiscal de la causa

El fiscal a cargo de la investigación fue cuestionado por la demora en activar la Alerta Sofía. El sábado brindó una tensa conferencia de prensa en la que confirmó la identidad del cuerpo hallado y precisó que la causa pasó de privación ilegítima de la libertad a homicidio.

El fiscal Raúl Garzón está a cargo de la investigación.

Garzón ya había ganado notoriedad a nivel nacional por una de las causas judiciales más sensibles de la provincia de Córdoba: el expediente que buscó esclarecer las muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal. En ese caso, el fiscal condujo una extensa investigación que derivó en acusaciones contra la enfermera Brenda Agüero, considerada por la Justicia como la principal autora de los homicidios de 5 bebés y tentativa de homicidio de otros 8.

Soledad, la pareja de Barrelier

Soledad sería la novia de Claudio Barrelier y fue mencionada por la mamá de Agostina en la causa, aunque por el momento solo figura como testigo.

De acuerdo con la investigación judicial, Barrelier le pidió prestado su auto un Ford Ka negro, que sería el vehículo con el que llevó los restos de Agostina al descampado donde apareció este sábado.