La prueba clave del caso Agostina Vega: el momento en que Barrelier entra al descampado en el que encontraron el cuerpo

En todo el país sigue la conmoción por el asesinato de Agostina Vega en Córdoba, este domingo se conoció la prueba clave que le permitió a la Justicia trasladar la búsqueda de la joven al barrio Ampliación Ferreyra donde el cuerpo fue hallado en la tarde del sábado. Se trata de las imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa un auto Ford Ka negro conducido por Claudio Barrelier ingresar a esa zona del sur de la capital provincial.

El vehículo ya había sido individualizado en la causa debido a que era el que le había prestado su pareja a Barrelier, el único acusado del homicidio de la adolescente de 14 años. El auto es identificable por tener el capó deteriorado.

Detalles de las imágenes

El hombre de 32 años, que es el principal sospechoso ya que fue el último en ver a la menor, fue captado el lunes 25 de mayo a la mañana cuando llegaba al lugar. En ese momento, Agostina llevaba más de un día desaparecida. Las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros. El video prueba que Barrelier entró al barrio a las 11.45 de ese día.

En Ampliación Ferreyra no hay cámaras que pudieran tomar su recorrido pero el mismo punto de seguridad volvió a firmarlo a las 12.15, cuando salía de la zona. También la triangulación de las antenas telefónicas ubicó al imputado por el crimen en ese lugar, ese mismo día y en ese horario.

El auto que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo sin vida de Agostina Vega.

Asimismo, la fiscalía no descartó la posible participación de otras personas en el asesinato de Agostina. Uno de los puntos que los investigadores buscan esclarecer horas es cuál fue el rol de la dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo y que luego fue lavado antes de ser secuestrado por la Justicia.

Los restos de Agostina se encontraron entre los pastizales de la zona pasadas las 14 horas del sábado. El lugar donde estaban tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro. Desde el viernes se había vuelto el epicentro de la búsqueda tras la confirmación que Barrelier había estado allí poco después de ser grabado en su casa con la víctima.