El desgarrador testimonio del tío de Agostina tras el crimen: "Se venía su cumpleaños de 15 y ya había elegido su vestido"

La familia de Agostina Vega atraviesa horas de profundo dolor tras la confirmación de su asesinato. En medio de la conmoción, Raúl, tío materno de la adolescente, recordó con angustia los planes que habían hecho para su futuro y el festejo que ya estaba en marcha.

El recuerdo de Agostina y el impacto del crimen

"Se venían los 15 de ella, ya había elegido el vestido", contó visiblemente afectado. "Ahora se nos fue la alegría de la familia", agregó.

El familiar describió a su sobrina, en diálogo con TN, como una chica alegre y llena de vida: "Era divertida, le encantaba imitar. Hacía TikTok, se hacía la gallega, imitaba acentos. Era una persona hermosa".

También recordó el último momento que compartieron antes del hecho: "El sábado la vi antes de que se fuera, la asusté escondido atrás del mostrador de mi viejo".

En ese contexto, expresó el impacto que provocó el crimen en todo el entorno cercano. "Nos destruyó la vida. Nosotros éramos una familia unida, trabajadora, estábamos todos juntos todos los días. Ahora no sabemos cómo seguir después de esto", lamentó.

Conmovido, también habló del vínculo cercano que tenía con la víctima y el sentimiento de pérdida: "Yo la cuidaba, por eso a veces me decían que era odioso con ella. Ahora no la voy a ver más, no la voy a tener más".

El reclamo de justicia y la situación actual

Además, Raúl reclamó justicia y sugirió que podría haber más personas involucradas en el caso. "Acá no está solo. Que investiguen a todos, a la familia, a los amigos, a todos. Para mí hay más gente metida", remarcó con firmeza.

Sobre la situación de la madre de la adolescente, que se encuentra internada, indicó que aún no tiene información precisa sobre su estado de salud: "No sé nada de mi hermana, todavía no nos dijeron nada".

El tío, además, reconoció que todavía no recibieron novedades sobre la entrega del cuerpo de la menor para poder despedirla. "No sabemos nada", concluyó.