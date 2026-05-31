Caso Agostina: hoy le revelaron a la madre que hallaron muerta a su hija

El terrible drama en torno al femicidio de Agostina Vega sumó este domingo un capítulo de altísima tensión emocional luego de que sus abuelos le revelaran a la madre el hallazgo del cadáver en un descampado de la provincia de Córdoba.

Melisa Heredia se encontraba internada desde el sábado por un grave cuadro de deshidratación y problemas renales tras pasar varios días sin comer ni tomar agua antes de la aparición del cuerpo.

El momento de la comunicación y la reacción médica

"Ya hablamos" y "ya le dimos la noticia", confirmaron este mediodía Miguel y Elizabeth, abuelos de la adolescente de 14 años, al salir de la institución médica.

La reacción de la mujer obligó a la intervención inmediata del personal sanitario para contener el desborde anímico generalizado. "La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir; hoy no", agregó Elizabeth, quien señaló que su hija "está muy mal" debido al impacto directo de la información recibida.

Las autoridades médicas y los especialistas en salud mental realizaron un seguimiento estricto del estado de la paciente antes de autorizar el ingreso de los familiares.

"Quiere saber más información y no se la queremos dar. El equipo de psiquiatras nos dijo que le dijéramos solamente eso", indicó Miguel respecto a las restricciones informativas impuestas para preservar la estabilidad de la mujer.

Reclamo de justicia y alerta comunitaria

En paralelo, los allegados manifestaron la necesidad de mantener el acompañamiento social en las calles para evitar que la causa quede impune y aseguraron que continuarán realizando movilizaciones.

"No nos dejen solos", pidieron de manera unánime ante la conmoción vecinal que alteró la agenda pública local.

Mientras los voceros del centro de salud evitaron emitir nuevos partes médicos oficiales y se limitaron a coordinar la asistencia psiquiátrica permanente, la comunidad se mantiene en alerta a la espera de los resultados finales de las pericias forenses complementarias y el avance de la investigación criminal sobre el entorno de la víctima y el principal detenido.