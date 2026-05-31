La pareja del acusado por el crimen de Agostina: "Su hija tiembla y pregunta si es cierto lo que dicen de su papá"

La pareja de Claudio Barrelier, único detenido por el crimen de Agostina Vega, rompió el silencio y dio detalles de cómo el hecho impactó a su entorno, en especial a la hija de 11 años del imputado: "Está temblando y me pregunta si es cierto lo que dicen de su papá", relató.

Además, la mujer aseguró que colaboró con la Justicia desde el comienzo de la investigación y que permitió que se realizaran las diligencias necesarias en la vivienda que compartía con Barrelier: "Me presenté a Fiscalía desde el primer momento. Dejé que entraran y revisaran todo. Lo único que pido es perdón a la familia", manifestó.

La casa ubicada en barrio Cofico se transformó en uno de los puntos centrales de la causa judicial, ya que el último registro de imágenes la ubica ingresando allí junto a Barrelier la noche del 23 de mayo.

Crimen de Agostina: ¿Qué pasó en la casa de Barrelier ?

La pareja del imputado se refirió a aquella noche y aseguró que no observó situaciones extrañas dentro de la casa ni nada que le despertara sospechas: "Mi casa es enorme. Yo no escuché nada. No vi nada", afirmó.

Además, aportó detalles sobre el comportamiento que tuvo Barrelier durante las horas en que, según la investigación, la adolescente permaneció en el inmueble. La mujer contó que el sujeto le pidió quedarse solo para pasar el tiempo con videojuegos: "Me dijo que iba a jugar a la Play y que quería ese espacio para él", recordó.

En diálogo con A24, la mujer remarcó que ella permaneció en otra parte de la propiedad y que "jamás" imaginó que pudiera estar sucediendo un hecho de "semejante gravedad".

La casa de Claudio Barrelier, imputado por el crimen de Agostina Vega.

La desaparición de Agostina mantuvo en alerta a Córdoba durante varios días. Desde aquella noche no volvió a tener contacto con familiares ni allegados, lo que dio inicio a una intensa búsqueda que movilizó a fuerzas de seguridad y a la comunidad.

El caso tuvo un desenlace trágico el sábado, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor en una zona de pastizales de barrio Ampliación Ferreyra, a unos 12 kilómetros del centro de la capital cordobesa