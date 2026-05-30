El peor final: confirmaron que Agostina Vega apareció muerta tras varios días de búsqueda

La desaparición de Agostina Vega terminó de la peor manera luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de su cuerpo en el marco de la investigación que mantenía en vilo a Córdoba desde el fin de semana pasado.

La joven de 14 años era intensamente buscada desde la noche del sábado 23 de mayo, cuando fue vista por última vez tras encontrarse con Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

El cuerpo de la adolescente fue hallado en el barrio de Ampliación Ferreyra, en tanto que se espera una conferencia en las próximas horas del ministro de Segurdidad y el fiscal.

De acuerdo a las primera informaciones, la zona donde fue hallada la menor es una zona de pastizales, que se encuentra a unos 12 kilómetros del centro.

La noticia generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos, mientras la investigación avanza para determinar qué ocurrió durante las horas previas a su muerte y si hubo más personas involucradas. Los investigadores trabajan sobre distintas medidas judiciales y peritajes para reconstruir los movimientos de Agostina antes de perder todo contacto con su entorno.

La última noche y el único detenido

Agostina Vega, de 14 años, fue vista por última vez el sábado pasado en barrio Cofico, Córdoba, cuando se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal que formaba parte del entorno cercano de su familia. Barrelier es el único detenido en la causa y, según la investigación, fue la última persona que tuvo contacto con la adolescente antes de que se perdiera todo rastro de ella.

Agostina Vega y Claudio Barrelier.



Un video incorporado a la causa muestra a una joven que ingresa a la vivienda del sospechoso, aunque no se registra su salida. El registro de antenas telefónicas ubicó el celular de Agostina en la zona del domicilio de Barrelier durante aproximadamente tres horas, a partir de las 22:30 del sábado, hasta que el dispositivo dejó de tener actividad.

Quién es Barrelier y cómo conocía a la familia

Barrelier mantuvo una relación sentimental con Melissa, la madre de Agostina, hace aproximadamente tres años. Tras ese vínculo, ambos mantuvieron contacto como amigos en reuniones vinculadas a la cancha, donde compartían un círculo de conocidos en común. Conocía personalmente a los hijos de Melissa, incluida Agostina.

Según la madre, el hombre aprovechó esa confianza para convencer a la adolescente de subirse sola a un remis aquella noche. "Ella nunca en sus 14 años se manejó sola", afirmó Melissa, quien rechazó de plano que su hija hubiera partido por voluntad propia.

El remisero, los peritajes y la pista descartada

El chofer que trasladó a Agostina hasta la zona donde fue vista por última vez reconstruyó el viaje ante los investigadores. Según su relato, reconoció a la adolescente recién el domingo, durante el entretiempo del partido Belgrano-River, cuando vio su foto circulando en redes sociales, y entonces avisó a la familia.

En los días siguientes, la Fiscalía ordenó sucesivos operativos en la vivienda de Barrelier. Peritos con trajes especiales levantaron huellas y realizaron nuevas medidas en el lugar luego de que se detectaran movimientos dentro de la propiedad durante la noche. Los investigadores no descartan que haya más personas involucradas y evalúan posibles nuevas detenciones.

La familia y la esperanza de encontrarla con vida

El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que Agostina salió en algún momento de la casa de Barrelier, y que la reconstrucción de ese tramo es el eje central de la investigación. Por su parte, Elizabeth, la abuela de la adolescente, afirmó tener elementos para creer que su nieta estaba viva y en Córdoba, aunque cuestionó la lentitud con la que actuó la Policía en las primeras horas de la búsqueda.

Melissa, en tanto, identificó a su hija en el video por la ropa que llevaba -un buzo bordó con letras claras y un jean negro- y por la forma en que tenía el pelo. "Mi hija no se fue sola, no se fue voluntariamente, se fue manipulada", insistió.