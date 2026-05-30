Renunció el abogado de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina Vega

El abogado Jorge Sánchez del Bianco renunció a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido por el caso Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida en un descampado esta tarde.

La decisión, según explicó el letrado, se produjo por "diferencias técnicas irreconciliables" sobre la estrategia a seguir. Cabe destacar que el acusado modificó su coartada y reconoció ante la Justicia que la menor ingresó a su domicilio en barrio Cofico.

Previamente, su representante legal había sostenido una versión que descartaba el ingreso de la adolescente a la vivienda y aludía a un supuesto auto rojo. Mientras tanto, la Justicia analiza los restos humanos hallados en un descampado.

Agostina fue encontrada sin vida

El cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde el sábado 23 de mayo, fue encontrado esta tarde en un extenso descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la Ciudad de Córdoba.

El hallazgo ocurrió tras una intensa semana de búsqueda coordinada por las fuerzas policiales, bomberos y canes adiestrados, quienes concentraron sus rastrillajes en un predio de 240 hectáreas luego de que la investigación penal sumara indicios clave sobre la zona.

Tras confirmarse la noticia, el Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal de la causa convocaron a una conferencia de prensa urgente en la Jefatura de Policía.

El único detenido de la causa es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, un empleado municipal vinculado al entorno de la madre de la víctima. Barrelier, quien ya contaba con antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad en el pasado, vio seriamente comprometida su situación tras detectarse que el teléfono de la víctima estuvo en su domicilio antes de apagarse, y al confirmarse que el automóvil de su propiedad fue lavado minuciosamente antes de los peritajes.