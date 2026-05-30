El audio del detenido por el caso Agostina Vega donde se desliga de la desaparición: "No tengo nada que ver"

En medio de la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció de su casa en la ciudad de Córdoba. capital de la provincia homónima, se supo que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa que investiga el hecho, envió un audio donde dio su versión de los hechos y se desligó de toda responsabilidad.

"No entiendo por qué me quedo pegado en todo esto", sostuvo, y agregó "yo no tengo nada que ver, al contrario estoy ayudando lo que más puedo". Asimismo, señaló que la joven de la cual todavía no se sabe su paradero le pidió como favor que le pagara el taxi, lo cual él accedió.

"Cuando veníamos caminando como para casa, frena un auto rojo se sube y se va. Yo después no tuve más contacto", indicó.

Cabe destacar que el acusado, que amplió su declaración en las últimas horas, reconoció que mintió en su primer interrogatorio, lo que su testimonio comenzó a generar aún más dudas.

Agostina sigue desaparecida

Agostina Madeleine Vega está desaparecida en la ciudad de Córdoba desde el sábado 23 de mayo de 2026. Su búsqueda mantiene en vilo a la provincia y al país bajo la activación de la Alerta Sofía.

Según un audio que envió a sus amigas, salió de su casa en el barrio General Mosconi a escondidas para encontrarse con un allegado y preparar una "sorpresa" para su madre. De acuerdo con la investigación, tomó un remís que la dejó en el barrio Cofico.

Las cámaras de seguridad de la zona y un video clave de la justicia la registraron ingresando a una vivienda junto a Barrelier, empleado municipal e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

En su primera indagatoria, el acusado negó que la joven del video fuera Agostina. Sin embargo, en una segunda declaración ante el fiscal Raúl Garzón, confesó que mintió y admitió que la menor estuvo en su casa entre media hora y una hora, aunque aclaró que se fue en un auto.

El peritaje tecnológico detectó que el celular de Agostina impactó en la antena de la casa del principal sospechoso durante unas tres horas. Además, la justicia secuestró un auto Ford Ka negro en el que se movilizó el sospechoso, el cual fue lavado antes de los peritajes.