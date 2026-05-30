Los inquietantes elementos que manipuló el detenido la noche que desapareció Agostina Vega

Agostina Vega es intensamente buscada en Córdoba y la causa incorporó en las últimas horas nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre Claudio Gabriel Barrelier, el único imputado por la desaparición de la adolescente de 14 años.

Ya pasó una semana de la desaparición de la adolescente. Los investigadores detectaron una serie de movimientos realizados por el hombre, de 33 años, durante la misma noche en que se perdió el rastro de la menor. La información surgió mientras continúan los operativos y las tareas de rastrillaje ordenadas por la fiscalía.

Los elementos que complican a Barrelier





Según trascendió, Barrelier fue registrado cuando salió de su vivienda del barrio Cofico a bordo de un Ford Ka negro. Lo que llamó especialmente la atención de los investigadores es que llevaba consigo un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio, elementos que ahora son buscados contrarreloj por los equipos que trabajan en la causa.

La fiscalía que encabeza Raúl Garzón considera clave reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso para determinar qué ocurrió después de la llegada de Agostina a la vivienda.

El nuevo dato se suma a una prueba que ya había complicado seriamente la situación judicial del acusado. Se trata de una cámara de seguridad que registró el momento en que la adolescente llegó junto a Barrelier e ingresó a la propiedad.

Las imágenes contradijeron por completo la primera declaración del hombre. En un comienzo, había asegurado ante la Justicia que solo acompañó a Agostina hasta la zona de las calles Fragueiro y Juan del Campillo y que luego ella continuó sola hasta abordar supuestamente un Volkswagen Gol rojo en la esquina de Urquiza y Avellaneda.

Sin embargo, el video mostró otra secuencia. Frente a esa evidencia, Barrelier volvió a declarar y modificó su versión, admitiendo que la adolescente efectivamente ingresó a su casa.



