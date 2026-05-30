Confirmaron que el auto del detenido fue lavado antes de los peritajes y crece la preocupación por la desaparición de Agostina Vega

Este sábado se cumple una semana de la desaparición de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba. En las últimas horas, los funcionarios provinciales confirmaron una pista que podría alterar la situación del caso.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ratificó de manera oficial que el automóvil Ford Ka de color negro, recientemente secuestrado por la Justicia, fue sometido a un proceso de limpieza exhaustivo previo a su incautación.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

En declaraciones brindadas a una señal televisiva, el funcionario provincial respaldó la hipótesis de los peritos judiciales, quienes habían detectado anomalías en el estado estético del vehículo.

La confirmación de que el rodado "fue lavado" enciende las alarmas en el fuero federal, ya que sugiere una maniobra deliberada para borrar rastros biológicos, huellas o elementos de fijación que pudieran vincular el coche con los principales sospechosos de la desaparición del menor.

Los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en determinar quién ordenó y ejecutó la limpieza del vehículo en territorio cordobés.

Nuevo allanamiento en la casa del detenido

Por otra parte, la Policía realizó un nuevo allanamiento en la vivienda del único detenido en la causa, Claudio Barrelier, ubicada en barrio Cofico y donde la adolescente de 14 años fue vista por última vez.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en Juan del Campillo al 800, que es considerado por el fiscal Raúl Garzón como uno de los puntos clave del caso. Por este motivo, la propiedad fue cercada apenas arribaron los efectivos de la Dirección de Investigaciones y el personal de la Policía Judicial.

Secuestro de objetos

El procedimiento fue ordenado por Garzón, luego de que trascendiera que Barrelier había cambiado su versión de los hechos. En su segunda indagatoria, reconoció que Agostina estuvo en la casa entre media hora y una hora. Esto contradijo su versión inicial, en donde declaró que la vio bajar del remis que la llevó hasta ese punto, para subirse a un auto rojo.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, como resultado del allanamiento, los investigadores secuestraron una serie de elementos que serían de interés para la causa.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



