Desaparición de Agostina Vega: volvió a declarar Barrelier y reconoció que mintió

El único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba volvió a declarar frente al fiscal Raúl Garzón.

Se trata de Claudio Barrelier, que fue llevado a Tribunales para hablar por segunda vez. El investigado reconoció que mintió en su primera indagatoria y confesó que es Agostina la joven que aparece en el video ingresando a su domicilio.

De acuerdo a esta nueva versión, la menor permaneció alrededor de media hora en su casa. Y sostuvo que la charla se dio en el garage y después se fue la adolescente en un auto rojo.

La causa quedó de nuevo bajo secreto de sumario, mientras se achicó el área de búsqueda sobre la adolescente.

Sigue las intensas tareas para hallar a Claudio Barrelier

Por su parte, continúan las tareas de rastrillaje para encontrar a la adolescente de 14 años.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que los rastrillajes continuarán durante la noche en un predio de 240 hectáreas, y aseguró que dichos operativos seguirán "hasta encontrar a Agostina", la adolescente de 14 años, desaparecida desde el sábado pasado.

"No hay que descartar nuevas imputaciones", consignó Quinteros en declaraciones a los medios, en el lugar de la búsqueda de la menor.

La palabra del abogado de Barrelier

Por su parte, el abogado de Claudio Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, desmintió las versiones sobre su renuncia después de que su defendido declaró por segunda vez.

"Cuando él decidió declarar, le expliqué los riesgos y las consecuencias que eso traía, ya que yo no tenía acceso a la causa y no conocía la prueba. Él lo entendió y me dijo que no tiene nada que esconder", explicó el letrado.