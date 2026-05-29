Nueva marcha por Agostina Vega: familiares se movilizan para pedir por su aparición

Familiares se movilizan para reclamar por la aparición con vida de Agostina Vega. La movilización arrancó desde las 17 horas y reclama por el paradero de la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado a la noche.

Se reunieron a las 17 en la esquina de General Paz y Oncativo, para media hora después marchar desde allí hasta Colón.

La tía del menor pidió a quienes marchen que lleven imágenes de la adolescente desaparecida con la descripción de cómo iba vestida la última vez que fue vista para multiplicar la difusión del caso.

El terrible mensaje que recibió la madre

La madre de la menor, Melisa Heredia, recibió en las últimas horas un mensaje desde un número desconocido que le puso: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila".

Esta pista es investigada por la Policía, y analizada por la fiscalía a cargo de Raúl Garzón, que intenta determinar a autenticidad.

La adolescente permanece desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo y, hasta el momento, el único detenido en la causa es Claudio Barrelier.