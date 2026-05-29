Desaparición de Agostina Vega: el video del auto rojo que puede redefinir la búsqueda

El video de un auto rojo aparece como una nueva pista en la investigación por la desaparición de Agostina Vega y puede redefinir la búsqueda.

Las imágenes fueron captadas en las inmediaciones de la casa en el Barrio Cofico y coincide con la descripción del vehículo que hizo Claudio Barrelier, único detenido en la causa.

Se trata de un Volkswagen Gol Rojo, que puede muy importante en la investigación. No obstante, las versiones entre lo que dijo el arrestado y el material fílmico son contradictorias.

La hipótesis del fiscal

Barrelier sostuvo que Agostina se retiró de su domicilio para marcharse en un Volkswagen Gol Rojo.

En contraposición, el video los muestra entrando juntos a la vivienda, y el fiscal Pablo Garzón toma esta pista como clave para el avance de la investigación.

"Para este fiscal, esa persona que ingresa (al domicilio) es Agostina", apuntó.







