Caso Agostina: esto decía el último estado de Whatsapp que publicó

La Fiscalía a cargo de la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en la ciudad de Córdoba, incorporó dos elementos a la causa que modificaron la línea de investigación sobre Claudio Barrelier, el único imputado y detenido en el marco de la Alerta Sofía.

Un nuevo detalle surgió a partir del análisis de la actividad digital previa a la desaparición de la menor. Peritos informáticos trabajaron sobre el teléfono celular de la adolescente y sus últimos mensajes en WhatsApp previos al apagado definitivo del dispositivo móvil.

Entre los registros recuperados se detectó una actualización de estado realizada minutos antes de la pérdida de señal. Melisa Heredia, madre de la joven, aseguró que su hija publicó la frase "Alto plan de escape" o "alto escape" en su perfil.

Además aclaró que no advirtió la publicación en el mismo instante en que su hija la realizó debido a la alta frecuencia con la que la menor subía contenidos a sus redes.

A la actualización de estado se suma un mensaje de audio que la adolescente envió a una de sus amistades. En dicha comunicación, manifestaba que se dirigía a buscar un regalo sorpresa destinado a su madre.

Para la querella, la combinación de estos mensajes configura un escenario de inducción y engaño.

La hipótesis del engaño que apunta Barrelier

El abogado de la familia de la víctima, Carlos Nayi, señaló que estos elementos abonan la hipótesis de que la menor fue direccionada mediante engaños por el imputado.

Barrelier poseía un vínculo previo con la familia de la joven, derivado de una relación anterior que tuvo con la madre de la adolescente, lo que facilitaba el contacto.

El abogado de la familia sostiene que el detenido convenció a la menor para que se tomara un remís con destino al barrio Cofico. Agostina no tenía dinero ni utilizaba billeteras virtuales, lo que sustenta la hipótesis de que fue dirigida por un tercero.

También se supo que la adolescente había dejado de asistir al colegio tres semanas antes de su desaparición, como consecuencia de un conflicto con sus compañeros en el cual habría intervenido un adulto ajeno a la institución

La revisión de los antecedentes de Barrelier arrojaron que el imputado trabajaba en la administración pública de la Municipalidad de Córdoba, a pesar de registrar una imputación previa por un delito grave tramitada durante el 2025.

A medida que avanza la investigación, las fuerzas de seguridad continúan con los operativos concentrados en zonas clave donde habría estado la joven y con el relevamiento de cámaras públicas y privadas, el rastreo de geolocalización de líneas telefónicas y el registro de las declaraciones de personas del entorno cercano de la menor.