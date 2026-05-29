Caso Agostina Vega: realizan múltiples allanamientos en la ciudad de Córdoba

La Policía de Córdoba realizaba este viernes nuevos allanamientos en la capital de la provincia mediterránea en el marco de la búsqueda de Agostina Vega (14). Además, la Justicia levantó el secreto de sumario en la causa, lo que permitirá un mayor acceso a la información del expediente. "La buscamos viva y la buscamos sin vida también", dijo en contacto con la prensa el fiscal del caso, Raúl Garzón.

Los nuevos inmuebles enfocados en los procedimientos serían de personas relacionadas con el único detenido del caso, Claudio Barrelier, quien tiene antecedentes penales y vínculos con la barra de Instituto.

Así habló el fiscal del caso con la prensa

Los operativos se concentraban en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y Ampliación Ferreyra, informó Crónica. Uno de los puntos en los que se realizaban los procedimientos estaba relacionado con un auto abandonado que fue encontrado en circunstancias sospechosas.

Por su parte, Garzón confirmó que se efectuaban "allanamientos simultáneos", al tiempo que aseguró que "la investigación va avanzando y, a partir de la prueba, se van intensificando nuevas medidas".

El funcionario judicial precisó que "la búsqueda es intensa" y, luego, se refirió a las dos líneas investigativas.

"La buscamos viva y la buscamos sin vida también. Las dos hipótesis. La prueba conduce en esas dos direcciones. Hay pruebas que nos dan una expectativa y hay otras que nos dan otra", sostuvo Garzón.

El fiscal tomó contacto con los periodistas en la casa de Barrelier, donde se realizó el primer allanamiento de este viernes.

Durante ese procedimiento, fueron encontradas en el interior de la vivienda tres mujeres, quienes fueron trasladadas a la comisaría local en patrullero.