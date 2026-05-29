La Justicia analiza un escalofriante mensaje que recibió la familia de Agostina Vega

Continúa la investigación por la desaparición de Agostina Vega hace casi una semana en la ciudad de Córdoba y este viernes la Justicia analiza un mensaje que recibió la familia de la menor en las últimas horas que podría ser clave para el caso.

La fiscalía, a cargo Raúl Garzón, está investigando el mensaje recibido por Melisa Heredia, madre de la adolescente, ya que desde el entorno sostienen que la menor está en la capital provincial y con vida.

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"Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila", es el mensaje que llegó al celular de la mamá de la adolescente de 14 años, por lo que se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación.

Fuentes periodísticas indicaron que algunos llamados podrían ser bromas de mal gusto pero otros comenzaron a repetirse como voces familiares, y por eso, según la madre de Agostina, pertenecerían al círculo cercano de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.

Pedido de la madre de Agostina Vega

Heredia también grabó los mensajes que le llegaron mientras se realizaba el allanamiento en la casa de Barrelier y en algunos audios, la mujer aseguró que pudo identificar la voz de quien le hablaba y respondió a la advertencia: "Yo ya llegué hasta acá. No quiero venganza. Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva".

La Justicia intenta determinar ahora si esos mensajes fueron una maniobra para confundir, un acto de crueldad o si esconden información clave sobre el paradero de la adolescente.

Se activó el Alerta Sofía en todo el país (Ministerio de Seguridad).

Además, el material fue descargado y entregado a la fiscalía pero hasta el momento, no hubo un pedido de rescate, aunque las comunicaciones recibidas abren nuevas líneas de investigación.

Los investigadores, asimismo, no descartan que haya más personas involucradas en la desaparición de la menor y analizan si el detenido actuó solo o con ayuda.

Otro letrado para la familia

Por otra parte, la mujer cambió de abogado y ahora la querella es representada por Carlos Nayi, quien informó que, con la prueba que hay hasta el momento en la causa, se puede decir que la adolescente "está en Córdoba".

Este jueves, el único detenido en la pesquisa, Claudio Gabriel Barrelier, declaró y "sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija", con relación a las imágenes difundidas en las últimas horas.

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