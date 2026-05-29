Caso Agostina Vega: realizan un nuevo allanamiento en la casa del único detenido

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega (14) en la provincia de Córdoba, es peritada este viernes por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Peritos del MPF realizaban así un nuevo allanamiento a ese inmueble, situado en Juan del Campillo 878 del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

Los profesionales levantaron huellas en la puerta de ingreso, luego de que la Policía vallara el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez en la que fue vista la adolescente.

En el domicilio trabaja personal con mamelucos blancos, cofias y otros elementos de protección, en medio de un amplio despliegue policial ordenado por el fiscal del caso, Raúl Garzón, con el fin de realizar nuevas pericias en la propiedad.

La decisión de concretar el operativo habría llegado luego de que se detectaran durante la noche movimiento dentro del inmueble, lo que abrió la posibilidad de que haya más personas involucradas en el caso.

El primer allanamiento a la casa del acusado, quien tiene antecedentes penales y vínculos con la barra de Instituto, se llevó a cabo el miércoles último, poco después de la detención de Barrelier, quien es un conocido de la madre de la chica de 14 años.

Ese día, policías con perros adiestrados y agentes del MPF llegaron al lugar para concretar la inspección.

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