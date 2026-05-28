Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 28 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Desaparición de Agostina: qué dijo el fiscal Garzón sobre el caso de la adolescente

El funcionario confirmó que el único detenido, Claudio Barrelier, ya declaró ante la fiscalía, y remarcó que "el epicentro de la investigación sigue siendo Córdoba".

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El fiscal Raúl Garzón brindó este jueves nuevas precisiones sobre la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desde el sábado pasado en Córdoba, y fue directo: "Aún no tenemos certezas" sobre su paradero.

En declaraciones ante la prensa en Tribunales II, el funcionario judicial confirmó que el único detenido de la causa, Claudio Barrelier, ya declaró ante la fiscalía, aunque evitó revelar el contenido del testimonio.

"El epicentro de la investigación sigue siendo Córdoba", sostuvo Garzón, mientras continúan los rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de la capital provincial.

&nbsp;Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición de Agostina.
 Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición de Agostina.

La hipótesis del auto rojo, sin confirmar

Barrelier está imputado por "privación ilegítima de la libertad". Su defensa sostiene que Agostina nunca ingresó a su domicilio y que, tras el encuentro, la joven se habría subido a un automóvil rojo

Hasta ahora, esa versión no pudo ser corroborada: ninguna cámara de seguridad registró ese vehículo.

La investigación busca reconstruir qué ocurrió desde la noche del sábado, cuando Agostina salió de su casa en barrio General Mosconi, tomó un remis y fue vista por última vez en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

Los allanamientos y peritajes ordenados por la fiscalía continúan en distintos puntos de la ciudad.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

Últimas noticias de Desaparecida