Desaparición de Agostina: qué dijo el fiscal Garzón sobre el caso de la adolescente

El fiscal Raúl Garzón brindó este jueves nuevas precisiones sobre la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desde el sábado pasado en Córdoba, y fue directo: "Aún no tenemos certezas" sobre su paradero.

En declaraciones ante la prensa en Tribunales II, el funcionario judicial confirmó que el único detenido de la causa, Claudio Barrelier, ya declaró ante la fiscalía, aunque evitó revelar el contenido del testimonio.

"El epicentro de la investigación sigue siendo Córdoba", sostuvo Garzón, mientras continúan los rastrillajes y allanamientos en distintos puntos de la capital provincial.

Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición de Agostina.

La hipótesis del auto rojo, sin confirmar

Barrelier está imputado por "privación ilegítima de la libertad". Su defensa sostiene que Agostina nunca ingresó a su domicilio y que, tras el encuentro, la joven se habría subido a un automóvil rojo.

Hasta ahora, esa versión no pudo ser corroborada: ninguna cámara de seguridad registró ese vehículo.

La investigación busca reconstruir qué ocurrió desde la noche del sábado, cuando Agostina salió de su casa en barrio General Mosconi, tomó un remis y fue vista por última vez en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

Los allanamientos y peritajes ordenados por la fiscalía continúan en distintos puntos de la ciudad.

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