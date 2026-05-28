El remisero que trasladó a Agostina aseguró que la joven "iba con confianza, como si fuese pariente" del único detenido

Una de las palabras más esperadas por los investigadores y la familia de Agostina Vega para saber qué pudo haber pasado con la menor era la del remisero que la trasladó el sábado pasado.

El hombre, llamado Ariel, fue el que llevó a la chica de 14 años desde su casa del barrio cordobés General Mosconi hasta Cofico, donde vive Claudio Gabriel Barrelier, hoy detenido por la pesquisa.

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Ante la prensa, el hombre relató que la menor salió de su casa a las 22.30 del sábado pasado, cruzó hacia la parada de remis que se encuentra a los pocos metros y solicitó un viaje: "Me pasa la dirección, pero cuando se sube la vuelvo a preguntar sobre el lugar porque me llamó la atención. Le consulto qué edad tenía, su nombre, de donde era y ella me dice que era la nieta de Miguel".

"Ahí me dio un poco más de confianza y me explica que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella", relató, y sumó que ella "estaba contenta, hablando y que no usó el celular" durante el viaje.

Un camino largo hasta la llegada





El chofer comentó que el recorrido era largo, pero que no le llamó la atención, escenario que cambió cuando llegó al lugar donde la menor se bajó: "Me dice ‘ahí te viene a pagar ese chico', lo veo con campera negra y una gorra, se acerca y me pregunta cuánto es, a lo que le respondo que era $11.300".

"Me manifestó que no llegaba a ese monto y hasta me dio un dólar para terminar de pagar el viaje", destacó.

Agostina Vega tiene 14 años y desapareció el sábado pasado (Alerta Sofía).

Para Ariel, esa escena fue la más extraña del recorrido: "Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara, se puso de costado, se apoyó sobre el auto y yo giré, por eso le pude mirar la cara, pero estaba encapuchado". Luego de eso, "la nena se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente".

Al día siguiente, en el entretiempo del partido de Belgrano contra River, agarró su celular y vio en redes sociales la foto de que buscaban a Agostina: "Ahí me doy cuenta de que la llevé yo".

Reconocimiento del video





"Busqué por redes sociales, me pude comunicar con la mamá, le deje mi número y a los minutos me llamó", expuso y continuó: "Le pregunto ‘flaca, ¿es tu nena la que está desaparecida?' y le cuento que yo la llevé hasta Fragueiro y Campillo, que la recibió una persona mayor y cuando le explicó me dice que sabía a dónde la llevé".

Tras la viralización del video, que muestra el ingreso de la adolescente y el detenido a su casa, el hombre aclaró: "No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos".

Por último, exteriorizó cómo se siente desde el día que se enteró de la desaparición: "Estoy decepcionado porque no esperaba que esto termine así. Si me decía con exactitud a donde iba, no la llevaba". "Me da bronca no haber reaccionado en el momento", concluyó.

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