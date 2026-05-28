La contundente frase que le dijo el detenido por la desaparición de Agostina a su abogado

Mientras se lleva a cabo la investigación por el paradero de Agostina Vega, quien se encuentra desaparecida desde el sábado pasado en Córdoba, el abogado del único detenido del caso reveló qué le dijo su defendido.

La adolescente de 14 años fue vista por última vez el sábado pasado a las 22.30, cuando salió de la casa de su mamá, ubicada en el barrio General Mosconi, y desde ese momento, se encuentra desaparecida.

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En tanto, el abogado Jorge Sánchez del Bianco sostuvo que su defendido le dijo que "en mi teléfono está todo, se va a aclarar que no tengo nada que ver".

Según su versión, el detenido, Claudio Gabriel Barrelier, sostuvo que la última vez que vio a la adolescente fue cuando ella se encontró con otra persona, vinculada a un auto rojo. "Entiendo que no era un remís, sino la persona con la que se iba a encontrar", explicó.

Secuestro del celular del detenido





Además, remarcó que el celular de su cliente fue secuestrado y consideró que allí podrían estar las pruebas para esclarecer lo ocurrido. "Los mensajes deberían estar. Por lo que me dijo, toda la información está en su teléfono", insistió.

Sánchez del Bianco afirmó que recibió "pruebas contundentes" de su defendido, pero evitó dar detalles. "Me ha dado versiones que no tengo por qué dudar, pero quiero ser cuidadoso para que aparezca Agostina", señaló.

Se activó la Alerta Sofía en todo el país (Ministerio del Seguridad).

Sobre la situación procesal del detenido, sostuvo que no cuenta con antecedentes penales computables, aunque confirmó que tiene una causa vigente desde mayo por privación ilegítima de la libertad, en la que recuperó la libertad y se discute su sobreseimiento.

"La imputación en sí misma es una sospecha fundada. Entiendo que se discute su sobreseimiento en esa causa, y si ocurre, es intrascendente para este caso", planteó y remarcó que su defendido está amparado por el principio de inocencia. "Podría tener 100 antecedentes y eso no cambia la situación actual", argumentó.

Finalmente, el letrado consideró que la detención es parte del avance de la causa, aunque insistió en que todavía falta esclarecer qué ocurrió: "Está bien detenido porque fue el último que la vio, pero estamos muy lejos de saber la verdad".

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