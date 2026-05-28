Desaparición de Agostina Vega: el abogado de la madre dijo que la adolescente "estaría con vida y en Córdoba"

Carlos Nayi, abogado de la mamá de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que es buscada en Córdoba desde el último fin de semana pasado, sostuvo este jueves que la chica "estaría con vida" y en la provincia mediterránea.

"De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. De acuerdo a la prueba, estaría en Córdoba. Y, de acuerdo a la prueba, hasta ahora con cauto optimismo estaría con vida", dijo Nayi en una breve conferencia de prensa.

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El letrado tomó contacto con los periodistas luego de mantener una reunión con el fiscal del caso, Raúl Garzón, en los tribunales cordobeses, consignó el diario La Voz.

"Hay que ser muy prudente para no entorpecer la investigación", dijo no obstante Nayi.

El abogado puntualizó que "la Justicia ha hablado muy claro con la madre (de Agostina)". Y agregó: "Desde el cauto optimismo, le ha explicado cuáles son los recursos que se están utilizando para llegar al objetivo".

En ese sentido, el letrado expresó que la investigación va "por buen camino".

El abogado detalló que "se han recolectado pruebas y se las siguen recogiendo minuto a minuto".

Nayi agregó: "¿Cuál es la prueba? Mucha, variada. Estamos en una etapa secreta de sumario y en un momento sumamente trascendental en la causa".

Por último, dijo que "todo lo mejor de la Policía y de la Justicia está trabajando en este despacho para que todo llegue a buen puerto".

Detalles de la causa

La Policía de la provincia de Córdoba, en medio de la búsqueda de la adolescente, realizó múltiples allanamientos y detuvo a un hombre de 33 años, junto a quien fue vista la chica por última vez.

Se trata de Claudio Gabriel Barrelier, quien tiene antecedentes penales y vínculos con la barrabrava de Instituto. Es un conocido de la madre de Agostina. El sujeto fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada.

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