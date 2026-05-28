Cómo murió Ana Lía Corte, la mujer hallada sin vida al lado del cementerio municipal de Bariloche

Tras el desenlace trágico que tuvo Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que fue hallada muerta en la noche del martes en San Carlos de Bariloche luego de estar desaparecida casi tres semanas, se conocieron los detalles sobre la causa de su fallecimiento.

La oriunda de la localidad bonaerense de Bragado había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal y, desde aquel momento, rescatistas y policía se abocaron a la búsqueda que arrojó un terrible final.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Tras el hallazgo del cuerpo de Corte en cercanías del Cementerio Municipal de San Carlos de Bariloche, la identificación de los restos se logró "a partir de una pericia papiloscópica practicada sobre el cuerpo", mediante la obtención de impresiones dactilares.

En esa línea, los peritos concluyeron que su muerte se debió a "un paro cardíaco no traumático" y que los restos "no presentaban indicios de criminalidad".

¿Por qué apareció el cuerpo descuartizado ?





En medio de la investigación que busca confirmar qué pasó realmente y por qué el cadáver presentaba esas heridas, las conclusiones preliminares mostraron un dato importante: "El estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona".

En la escena del descubrimiento trabajaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER, el Gabinete de Criminalística, la Regional Tercera de la Policía de Río Negro y personal de las comisarías de la zona.

Entrega del cuerpo a la familia





Los operativos se enfocaron en el área de La Barda del Ñireco y las zonas próximas al arroyo, sector en el que fue encontrada la instructora de yoga.

Por último, desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que una vez finalizada la autopsia, "el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos e informados personalmente sobre estas circunstancias por representantes de la Fiscalía".

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



