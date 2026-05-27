Qué reveló la autopsia de Ana Lía Corte, la mujer hallada descuartizada en Bariloche

La autopsia de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años hallada descuartizada en un barranco del barrio Arrayanes de Bariloche, confirmó que murió por un paro cardíaco no traumático.

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense descartó signos de criminalidad y estableció que el estado en que apareció el cuerpo fue consecuencia del ataque de animales de la zona. Tras el procedimiento, los restos fueron entregados a la familia.

Ana Lía había salido de su casa el viernes 8 de mayo sin teléfono ni documentación. Una cámara de seguridad del colectivo de la línea 51 la captó por última vez a las 11:18, viajando hacia el centro de Bariloche.

Según reconstruyeron las fiscales Betiana Cendón y Silvia Ocampo, abordó el colectivo sobre la avenida Pioneros y descendió en la última parada, cerca de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Llevaba campera, mochila y su medicación.

Ana Lía Corte tenía 52 años.

Quién era Ana Lía

Era instructora de purna y yoga -disciplina que combina posturas, respiración, meditación y mantras- y apasionada del trekking. Estaba casada desde 2001 con Milton Marques, guía de montaña brasileño, y tenía un hijo de 12 años.

Su esposo la despidió en redes: "Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno por el cuidado y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía", escribió.

Además, agregó: "Mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa".

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